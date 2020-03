Warum das Transsexuellengesetz auf den "Müllhaufen der Geschichte" gehört

Gestern, 19:48h, noch kein Kommentar

Anastasia Biefang (Bild: privat)

Durch den Dokumentarfilm "Ich bin Anastasia" wurde sie im vergangenen Jahr bundesweit bekannt: Oberstleutnant Anastasia Biefang ist die erste trans Bataillonskommandeurin der Bundeswehr. Als stellvertretende Vorsitzende des Vereins QueerBw engagiert sich die 45-Jährige zudem für die Interessen aller queeren Angehörigen der deutschen Streitkräfte.



Über die überraschend positiven Reaktionen ihres Arbeitgebers und von Untergebenen auf ihre Transition sowie auf den Film spricht Biefang im zweiten QUEERKRAM-Podcast mit Johannes Kram. Doch nicht alles ist für sie eitel Sonnenschein: Wenn es um LGBTI-Rechte geht, nimmt die Kommandeurin des Informationstechnikbataillons 381 in Storkow kein Blatt vor den Mund, fordert etwa eine "menschenrechtskonforme, zeitgemäße Gesetzgebung" zur Änderung des Geschlechtseintrags, kritisiert "Deadnaming" und das oberflächliche Desinteresse vieler Medien an trans Themen.



Das gut einstündige Gespräch ist ein informativer, lebendiger und empowernder Appell an die Solidarität der gesamten LGBTI-Community, passend zum bevorstehenden Trans Day of Visibility am 31. März. Und bietet zudem Tipps zum Umgang mit Angst in der Corona-Krise. In der Bundeswehr habe sie gelernt, berichtet Anastasia Biefang gleich am Anfang des Interviews, "mit Unsicherheiten umzugehen, Ruhe zu bewahren und nach vorne zu schauen".



Zum Auftakt des QUEERKRAM-Podcasts hatte Johannes Kram im vergangenen Monat den Theaterregisseur Falk Richter und den Schauspieler Jonas Dassler zu Gast. (mize)