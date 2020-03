Auch kurz ist sexy: Fünf neue "Gay Shorts" für die Heimquarantäne

Heute, 07:05h, noch kein Kommentar

Diese fünf Kurzfilme gehen nicht nur ans Herz, sondern auch unter die Haut – erotisch, klug, dramatisch, provokant, und kein Film ist wie der andere! Der neue, siebte Teil der beliebten "Lieb mich! Gay Shorts"-Reihe von Pro-Fun Media ist ein Must-see und sexyer denn je!



Die Sammlung enthält die folgenden Kurzfilme:



"Enter" von Manuel Billi und Benjamin Bodi



Nach einer durchzechten Nacht findet sich Raphael plötzlich in einer fremden Wohnung wieder, in der gerade eine Orgie in vollem Gange ist. Zutiefst verlegen flüchtet Raphael ins Badezimmer und schließt sich ein. Doch er ist nicht allein. Ein junger Mann schläft dort, den Raphael bereits sehr gut kennt…

"Free Fall" von Santiago Henao Vélez



Alle Kurzfilme wurden in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln veröffentlicht

Im kolumbianischen Medellín ist der 16-jährige Jhony ständig den jagenden Schatten des sexuellen Untergrunds der Stadt ausgesetzt. Er verkauft seinen Körper an ältere Männer, und auch Drogen und Alkohol sind Teil seines Alltags. Dabei sehnt sich Jhony einzig und allein danach, endlich dem Jungen näher zu kommen, in den er verliebt ist.



"The Storm" von Ricky Mastro



Léos sexuelle Fantasien kreisen um den unerreichbaren Wettermann im Fernsehen. Als er aber schließlich dem gutaussehenden Luca begegnet, bietet sich Léo die Chance, seine geheime Obsession tatsächlich auszuleben. Sie verbringen eine Nacht miteinander, in der Zweifel und Verlangen in einen heißen Konkurrenzkampf treten, der bis in die frühen Morgenstunden anhält und noch lange nachklingt.



"Loris is Fine" von Simone Bozzelli



Bedingungslose Zuneigung, Liebe und die Grenzen überschreitende Vereinigung mit seinem Freund Valerio, das ist es, was sich der 20-Jährige Loris über alles wünscht. Doch Valerio ist HIV-positiv. So trifft der naive Loris einen folgenschweren Entschluss und beschließt sich mit einem Mann zu treffen, der ihn mit dem Virus anstecken soll. Denn er glaubt nur auf diese Weise endlich mit Valerio eins werden zu können.



"Twice" von Domenico Onorato



Der 17-Jährige Diego steckt voller jugendlicher Energie, doch eine innere Unsicherheit hält ihn immer wieder zurück. Sein bester Freund, Antonio, möchte Diego aus der Reserve locken und aus ihm einen starken Mann machen. Als die beiden eines Abends der hübschen Maria begegnen, scheint dies die perfekte Gelegenheit, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. Diego ist bereit alles zu tun, um sich vor Antonio zu beweisen und geht dabei sogar weiter, als ihm lieb ist… (cw/pm)

Infos zur Filmsammlung



Lieb mich! Gay Shorts Volume 7. Kurzfilmsammlung. Frankreich, Kolumbien, Italien 2017 -2018. Regie: Manuel Billi, Benjamin Bodi, Santiago Henao Vélez, Ricky Mastro, Simone Bozzelli, Domenico Onorato. Darsteller: Félix Maritaud, Raphaël Fournier, Daniel Bañol Mazo, Julián Tilan, Maxime Picot, Kévin Roze, Andrea Arcangeli, Milutin Dapcevic, Manuela Del Beato, Francesco Aricò, Salvatore Alfano, Cristina Cappelli. Gesamtlaufzeit: 86 Minuten. Sprache: diverse. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 16. Pro-Fun Media