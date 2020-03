"Wir feiern die Sichtbarkeit von nicht cis-geschlechtlichen Menschen!"

Heute, 10:18h, noch kein Kommentar

Der International Transgender Day of Visibility soll jeden 31. März zur Sichtbarkeit von trans Menschen beitragen. Die Idee dahinter: Je mehr Menschen trans Personen kennen, desto weniger unterstützen sie deren Diskriminierung. Die Strategie hatte vorher schon bei Schwulen und Lesben funktioniert, die in den letzten Jahrzehnten mit einer vermehrten Sichtbarkeit insbesondere in den Medien immer mehr Gleichberechtigung sichern konnten.



"Wir, die NRWSPDqueer, feiern die Sichtbarkeit von nicht cis-geschlechtlichen Menschen!", erklärte angesichts des Tages etwa Hannah Trulsen, die stellvertretende Landesvorsitzende der NRWSPDqueer. Zwar seien trans Personen in "vielen Bereichen des öffentlichen Lebens angekommen", dennoch hänge ihr Schicksal nach wie von der "Willkür" des Staates ab, wie das völlig veraltete und diskriminierende Transsexuellengesetz aus den frühen Achtzigern zeige. Die lange angekündigte Reform dieses Gesetzes liegt derzeit in der Großen Koalition auf Eis (queer.de berichtete).



Wir feiern Eure Sichtbarkeit! Seit 2009 wird der Transgender Day of Visibility jährlich am 31. März begangen. Dieser… Gepostet von NRWSPDqueer am Dienstag, 31. März 2020 Facebook / NRWSPDqueer

Auch der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland fordert angesichts des Sichtbarkeitstages, die am meisten diskriminierenden Aspekte des Transsexuellengesetzes endlich zu ändern: "Geschlechtliche Vielfalt akzeptieren und Vornamens- und Personenstandsänderung mit einer einfachen Erklärung beim Standesamt ermöglichen; ohne Zwangsberatungen, Gutachten, ärztliche Atteste oder Gerichtsverfahren", so der Verband auf Twitter.



Heute ist Transgender Day Of Visibility: Geschlechtliche Vielfalt akzeptieren und Vornamens- und Personenstandsänderung mit einer einfachen Erklärung beim Standesamt ermöglichen; ohne Zwangsberatungen, Gutachten, ärztliche Atteste oder Gerichtsverfahren #TDOV2020 pic.twitter.com/HL5ALpuQ0D LSVD-Bundesverband (@lsvd) March 31, 2020 Twitter / lsvd

Trans-Aktivist*innen weisen dabei darauf hin, dass die selbst in Teilen der LGBTI-Community und unter Feministinnen verbreitete Transphobie weiterhin eine Gefahr darstellt: "Transsexualität ist keine Krankheit oder eine Ideologie, sondern eine Normvariante einer vielfältigen Natur", daran erinnert etwa die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Der Bundesverband Trans* (BVT*) ergänzte: Wir werden immer sichtbarer, sind aber noch lange nicht am Ziel!"



"Die Coronakrise bringt für trans* Personen viele Schwierigkeiten mit sich"

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes weist zudem auf Facebook darauf hin, dass der Day of Visibility "gerade in Zeiten, in denen das Coronavirus die Nachrichten beherrscht", wichtig sei: "Eine grundlegende Reform des Transsexuellengesetzes steht weiter aus. Trans* Menschen sind außerdem in besonderem Maße Diskriminierung ausgesetzt. Die Coronakrise bringt außerdem für trans* Personen viele Schwierigkeiten mit sich, sei es fehlende Vernetzung und Unterstützung, ausfallende Therapiestunden und verschobene Gerichtsverfahren sowie aufgeschobene Operationen", so die Bundesbehörde. Der Bundesverband Trans* hatte bereits in den letzten Tagen eindringlich vor den Folgen des Coronavirus auf die Community gewarnt (queer.de berichtete).



Erstmals ins Leben gerufen wurde der Transgender Day of Visibility im Jahr 2009 in den USA. Seither verbreitete er sich weltweit. Bislang besser bekannt ist allerdings der Transgender Day of Remembrance am 20. November, der Gedenktag an die Opfer von Transphobie. Anlass für diesen Tag war der Mord an der afroamerikanischen Transfrau Rita Hester am 20. November 1998. Bis heute wurde die Tat nie aufgeklärt.



Im Gegensatz zum Gedenktag soll der Sichtbarkeitstag positive Aspekte und Lebensfreude zum Thema haben. Dies zeigt sich etwa an der diesjährigen deutschen Aktion "Trans* in Uniform", in der zwölf trans Angehörige von Bundeswehr und Polizei mit ihren persönlichen Biografien an die Öffentlichkeit gehen (queer.de berichtete). Das queere Kölner Jugendzentrum anyway stellte zudem persönliche Videostatements von zwölf trans Personen mit ihren Erfahrungen, Ansprüchen und Wünschen online (queer.de berichtete). (dk)