Idaho beschließt zwei transphobe Gesetze

Governeur Brad Little macht seinen Bundesstaat zu einem der transphobsten der USA (Bild: Phil White / Office of the Governor of Idaho)

Heute, 11:34h,

Brad Little, der republikanische Gouverneur des US-Agrarstaates Idaho, hat am Montag in der Landeshauptstadt Boise zwei der transfeindlichsten Gesetze der Vereinigten Staaten unterzeichnet – mitten in der Corona-Krise und ausgerechnet am Vorabend des International Transgender Day of Visibility. Beide Gesetze waren zuvor von beiden Kammern des Parlaments gegen den Widerstand der Demokraten durchgeboxt worden; in Repräsentantenhaus und Senat verfügen die Republikaner jeweils um Vier-Fünftel-Mehrheiten.



HB 500 verbietet künftig trans Schülerinnen, sich im Schulsport mit cissexuellen Schülerinnen zu messen. Das Gesetz enthält auch die scharf kritisierten Passage, dass Schulen bei Verdacht auf Transgeschlechtlichkeit im Schulsport die Genitalien dieser Schülerinnen überprüfen dürfen. Die oppositionellen Demokraten kritisierten, derartige Überprüfungen würden gegen medizinische Standards verstoßen.



Das Gesetz HB 509 verbietet zudem trans Personen pauschal, das Geschlecht in ihrer Geburtsurkunde zu ändern. Das könne, so Kritiker, dazu führen, dass trans Personen das Leben in vielen gesellschaftlichen Aspekten erschwert werde. So sei etwa laut dem Magazin "Forbes" eine Überprüfung der persönlichen Daten beim Kauf einer Immobilie vorgeschrieben – trans Personen könnten somit wegen ihrer Geschlechtsidentität bei strenger Auslegung keine Wohnung oder kein Haus mehr kaufen. Befürworter argumentieren dagegen, mit dem Gesetz werde Identitätsbetrug verhindert.

Bürgerrechts- und LGBTI-Organisationen halten Gesetze für verfassungswidrig

Bürgerrechtler wie die ACLU und LGBTI-Organisationen wie die Human Rights Campaign (HRC) verurteilten die Gesetze scharf. HRC-Sprecher Alphonso David bedauerte, dass der Gouverneur ausgerechnet während einer globalen Pandemie der "Dämonisierung von Trans-Menschen" Priorität einräume. Beide Gesetze griffen in Grundrechte von trans Menschen ein und seien deshalb verfassungswidrig. "Wir sehen euch vor Gericht", kündigte die ACLU of Idaho nach der Unterzeichnung durch Gouverneur Little an.



In vielen Bundesstaaten gibt es derzeit ähnlich transphobe Gesetzesinitiativen. Sie bauen auf eine Art Trans-Panik unter Konservativen, die Akzeptanz von geschlechtlichen Minderheiten als Angriff auf ihren Lebensstil ansehen. Das Weiße Haus von Präsident Donald Trump führt diesen Kampf gegen Trans-Rechte an (queer.de berichtete).



Eine ähnliche Kampagne hatte die Bush-Regierung im Jahr 2003/2004 durchgeführt, damals noch gegen Homosexuelle und die Ehe für alle (queer.de berichtete). In vielen Bundesstaaten wurden damals Volksentscheide zum Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe abgehalten, um die Wahlbeteiligung unter homophoben Konservativen zu erhöhen und die Wiederwahl von George W. Bush zu sichern – der Republikaner gewann damals deutlich gegen seinen demokratischen Gegenkandidaten John Kerry. (dk)