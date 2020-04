EBU plant ESC-Ersatzsendung

Sängerin Edsilia Rombley (li.) trat bereits zwei Mal für die Niederlande beim ESC an – 1998 erreichte sie mit dem hervorragenden Song "Hemel en aarde" den vierten Platz, 2007 scheiterte sie mit "On Top of the World" bereits im Halbfinale. Die 41-Jährige wird die Show gemeinsam mit Chantal Janzen (bekannt als Co-Moderatorin von "The Voice Kids" auf Sat.1) und Jan Smit (ein Drittel der Schlagerband Klubbb3) moderieren (Bild: NPO / AVROTROS / NOS)