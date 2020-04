Pascal Kappés outet sich als bi

Pascal Kappés erzählt erstmals davon, dass er Mädels und Jungs mag (Bild: Instagram / pascal.kappes)

Heute, 14:42h,

Model Pascal Kappés hat sich auf Instagram als bisexuell geoutet. Der 29-Jährige antwortete laut "Gala" in einem Instastory-Fragerunde auf die Frage eines Fans, ob er schon mal etwas mit Männern gehabt habe – die überraschende Antwort: "Ja, hatte ich" – und zwar nicht nur einmal. "Mein Vorteil: Ich habe einfach mehr Auswahl. In der Tat hat's dann Lea getroffen", so Kappés, der seit anderthalb Jahren mit einer Frau liiert ist.



Er habe sich bislang nie öffentlich geoutet, Freunde hätten aber von seiner Bisexualität gewusst. Früher sei er Fußballer gewesen, gleichzeitig sei er aber "auch auf Schwulen- und Lesben-Partys" gegangen, die er immer "extrem cool" gefunden habe. "Ich finde einfach, Sexualität, Neigung oder auch weitere Glaubensrichtungen sollten nicht verachtet werden, sondern jeder sollte das machen im Leben, worauf er Bock hat", erklärte das Model.

Erste gleichgeschlechtliche Erfahrungen "mit 15 oder 16"



Pascal Kappés plaudert aus dem Nähkästchen

Seine ersten Erfahrungen mit einem Mann habe er "mit 15 oder 16" gemacht. "Ich war feiern auf einer Schwulenparty", erinnerte er sich. Als er betrunken war, sei ein Mann auf ihn zugekommen "und hat mich abgeknutscht". "Damals war das es noch schwierig, weil ich aus der Fußballszene komme. Da ist Schwulsein ein Schimpfwort – leider!"



Heute sei er mit seiner sexuellen Orientierung im Reinen: "Ich finde Menschen schön, die mir respektvoll und cool gegenüberstehen." Auch seine Freundin habe keine Probleme mit: "Lea ist da auch entspannt, die findet auch Frauen und Männer schön. Zum Glück!"



Kappés ist besonders durch seine Rolle in der RTL-II-Realityseifenoper "Berlin – Tag & Nacht" bekannt geworden. Er schlüpfte zwischen Folge 1.448 und 1.695 in die Rolle von David Niefer, dem Exfreund von Lisa. Privat ist er Ex-Ehemann der früheren "Bachelor"-Kandidatin Denise Kappés (geborene Temlitz) und seit September 2018 mit Studentin Lea Marie Karrenbrock liiert. (cw)