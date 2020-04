Coming-out als Aprilscherz: Der RTL-"Bachelor" sorgt für Kopfschütteln

Hetero-Humor vom Feinsten: Hihi – ich bin schwul! (Bild: Instagram / Sebastian Preuss)

RTL-Zuschauer fieberten von Januar bis März diesen Jahres mit dem 29-jährigen Kickbox-Weltmeister und Malermeister Sebsatian Preuss, der in der zehnten Staffel des "Bachelor" seine Traumfrau finden wollte. Am Ende entschied er sich aber in Mexiko für keine der 22 Kandidatinnen – ein Novum für die Reality-Show.



Am Mittwochvormittag sorgte der wegen Körperverletzung vorbestrafte Münchner für eine Überraschung: Auf Instagram verkündete er bedeutungsschwangere Neuigkeiten ("es ist an der Zeit mit der Wahrheit raus zu rücken"). Dann die Offenbarung: "Aus meinem besten und langjährigen Freund ist mein geliebter Schatz @chrisnecka geworden." Dazu veröffentlichte er ein Bild, in der er und sein Freund sich die Zunge entgegenstrecken. Und weiter: "An alle Mädls[,] es tut mir furchtbar leid! Meine lieben Leute, bitte [seid] mir nicht böse, aber ich stehe zu meinen Gefühlen und bin überaus dankbar darüber[,] dass Ich es endlich über mein Herz gebracht habe, Euch diese Nachricht mitzuteilen."



Preuss war über Wochen der Star der RTL-Show "Der Bachelor" (Bild: TVNOW)

"Es ist ein Aprilscherz"

Doch statt eines echten Coming-outs handelte es sich hierbei lediglich um einen "Witz" zum 1. April. "Es ist ein Aprilscherz und wird gleich aufgelöst. Hier wird und wurde niemand beleidigt!", so das Management von Preuss gegenüber dem Nachrichtenportal "Watson". RTL wollte sich nicht zu dem vermeintlichen Scherz erst gar nicht äußern.



Auch auf seiner eigenen Instagram-Seite gab es Kritik an Preuss: "Wenn das ein Aprilscherz sein soll, dann ist das absolut nicht witzig und eine Beleidigung allen homosexuellen Männern gegenüber, die sich dazu durchringen, sich zu outen", schrieb eine Nutzerin. Ein anderer erklärte: "Irgendwie finde ich es nicht lustig, mit sowas einen Aprilscherz zu machen.. das degradiert wieder mal die LGBTQI-Community." Ein weiterer Nutzer schrieb: "Es gibt Menschen, die jahrelang, teils lebenslang für ihre Sexualität kämpfen. Also bitte lass es kein ein Scherz sein. Über sowas macht man keine Witze!!!" Eine Userin ergänzte, es sei traurig, dass Preuss "mit diesem Bild wahrscheinlich eh nur Aufmerksamkeit haben" wolle. (cw)