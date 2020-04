Scheinheiliger Messechef schmeißt hin

Christian Göke ist seit 2013 Vorsitzender der Geschäftsführung der landeseigenen Messe Berlin GmbH (Bild: Messe Berlin)

Eine gute Nachricht für LGBTI-Rechte: Der Chef der Berliner Messegesellschaft, Christian Göke, verlässt das Unternehmen. Göke gehe zum Jahresende, um sich neuen Herausforderungen zu stellen, erklärte ein Unternehmenssprecher gegenüber dpa. Der 54-Jährige löst seinen Vertrag damit ein Jahr vorfristig auf.



Durch die Auswahl LGBTI-feindlicher Verfolgerstaaten wie Malaysia oder Oman als offizielle Partnerländer der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) war Göke in den vergangenen Jahren in die Kritik geraten (queer.de berichtete). Dem Versuch des rot-rot-grünen Senats, mit einem Code of Conduct für Geschäftspartner der Messe, die Hofierung homophober Staaten künftig zu verhindern, widersprach er öffentlich (queer.de berichtete). Der Westfale beharrte darauf, dass die Messegesellschaft bei Menschenrechtsverletzungen "geschäftspolitische Neutralität" bewahren müsse.

Inszenierte LGBTI-Freundlichkeit

Gleichzeitig inszenierte sich der Messechef mehrfach als LGBTI-Aktivist. "Gegenseitiges Verständnis, Akzeptanz und Toleranz sind Grundpfeiler unseres Tuns", begründete Göke 2014 den Beitritt der Messegesellschaft zum Berliner Bündnis gegen Homophobie (queer.de berichtete). Im Streit um die ITB-Partnerländer behauptete er, sich "subtil" für Veränderungen in den Verfolgerstaaten einzusetzen, ja sogar die Staatshomophobie zu einem Auswahlkriterium zu machen: "Deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir mit unserem Ansatz viel mehr für die Rechte Homosexueller in Malaysia getan haben, als es ein Code of Conduct erreicht hätte." Ein sehr gewagtes Eigenlob: Auf der ITB 2019 hatte Malaysias Tourismusminister öffentlich erklärt, dass es in seinem Land überhaupt keine Lesben und Schwulen gebe (queer.de berichtete).



Christian Göke war vor zwanzig Jahren von der Messe Frankfurt nach Berlin gekommen. Unter ihm hatte das Landesunternehmen unter anderem das internationale Geschäft ausgebaut und etwa Ableger der ITB in Asien ins Leben gerufen, die Sanierung des Messegeländes in Charlottenburg in die Wege geleitet sowie neue Hallen errichtet. Im Rennen um die Internationale Automobilausstellung musste sich Berlin vor Kurzem München geschlagen geben. (mize/dpa)