Sebastian Czaja ist seit der Abgeordnetenhauswahl 2016 Chef der zwölfköpfigen liberalen Fraktion im Berliner Landesparlament (Bild: FDP Berlin)

Heute, 14:21h,

Der Berliner FDP-Fraktionsvorsitzende Sebastian Czaja fordert vom rot-rot-grünen Senat, sich über seine Städtepartnerschaften mehr für die Rechte queerer Menschen einzusetzen. Anlass ist die Antwort des Senats auf eine schriftliche Anfrage zum Thema, die queer.de vorliegt.



Städtepartnerschaften könnten immer auch ein Kontrollinstrument sein, "gerade wenn es um demokratische und kulturelle Werte geht", so Czaja am Dienstag gegenüber queer.de. "Vor dem Hintergrund der Vorgänge in ostpolnischen Gemeinden muss dieses Instrument deutlich genutzt werden, um die Akzeptanz von LSBTI weiter zu stärken. Dazu zählt neben der Vernetzung vor allem auch die aktive Unterstützung – in Form von juristischer Beratung und dem Fachkräfteaustausch." Im Osten Polens sorgt derzeit die Ausrufung sogenannter "LGBTI-freier Zonen" in Dutzenden Regionen und Kommunen für internationale Kritik (queer.de berichtete).



In dieser Frage könne Berlin nach Überzeugung von Czaja noch stärker von Hamburg lernen. Dort werde ein Fachkräfteaustausch seit mehreren Jahren "erfolgreich praktiziert". Der Senat von Berlin müsse "trotz der aktuellen Umstände die Diskriminierung von LSBTI aktiv benennen und nach der Corona-Krise das zivilgesellschaftliche Engagement innerhalb der Städtepartnerschaften weiter intensivieren".

Senat: Antidiskriminierung wird "anlassbezogen regelmäßig angesprochen"

In der Antwort auf die schriftliche Anfrage beteuert der Berliner Senat, dass die Themen Menschenrechte und Antidiskriminierung bei Besuchen aus den Partnerstädten "anlassbezogen regelmäßig angesprochen" werden würden. "Bereits 2019 hatte der für LSBTI-Belange zuständige Senator Dr. Dirk Behrendt zwei Aktivistinnen aus Berlins Partnerstadt Istanbul zum Erfahrungsaustausch im Vorfeld des Christopher Street Day 2019 eingeladen", heißt es als Beispiel. Ferner bekräftigt der Senat: "Das Land Berlin setzt sich aktiv für die Einhaltung der Menschenrechte sowie für Selbstbestimmung und Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt ein." Wegen der Corona-Krise seien aber viele Reisen derzeit nicht möglich.



Zu den Partnerstädten Berlins gehören unter anderem Budapest, Istanbul, Jakarta, Moskau, Peking und Warschau. Mit Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans, existiert auch eine Städtepartnerschaften aus einem Land, das männliche Homosexualität mit bis zu drei Jahren Haft ahndet.

LSVD schreibt 300 Städte mit polnischen Partnern an

Unterdessen hat der Lesben- und Schwulenverband einen Brief an über 300 Städte und Gemeinden geschrieben, die eine Partnerschaft mit polnischen Kommunen haben. Darin werden die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gebeten, "die sich weiter verschlechternde Menschenrechtssituation von LSBTI offen bei Ihren polnischen Partner*innen anzusprechen". Weiter heißt es: "Machen Sie deutlich, dass der Schutz der Grundrechte aller Menschen und damit auch von LSBTI die Grundlage einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Ihren Gemeinden ist." (dk)