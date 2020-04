"Haus des Geldes": Kontroverse um Trans-Figur

"Haus des Geldes" begeistert derzeit Netflix-Nutzer in der ganzen Welt (Bild: Netflix)

Heute, 16:12h,

Erst am Freitag hat Netflix die vierte Staffel der spanischen Krimiserie "Haus des Geldes" freigeschaltet – und für eine Überraschung gesorgt: In Folge fünf wird in einer Rückblende gezeigt, dass Julia alias Manila (dargestellt von Goya-Preisträgerin Belén Cuesta) eine Transfrau ist. Die Figur ist seit der siebten Folge der dritten Staffel dabei.



In sozialen Netzwerken gibt es jetzt Kritik, dass für die Rolle keine trans Schauspielerin ausgewählt wurde. "Wie kann es sein, dass 2020 eine Cis-Schauspielerin noch eine Trans-Rolle übernehmen kann", fragte etwa Twitter-Nutzerin Patricia. Eine andere empörte sich: "Gibt es etwa keine trans Schauspielerin in ganz Spanien oder darüber hinaus, die die Rolle der Manila übernehmen kann?" Auf Englisch beklagte ein Nutzer: "Alle haben sich so gefreut über die neue Figur Manila in 'Haus des Geldes'. Ich werde es also einfach sagen: Transfiguren sollten von trans Schauspielern und Schauspielerinnen dargestellt werden."



¿No había una actriz trans en toda España, o aún fuera de ésta, que pudiera hacer el papel de Manila?#LaCasaDePapel4 Nano del Chuy (@nanodelchuy) April 5, 2020 Twitter / nanodelchuy

everybody seems so excited about manila in money heist being a new character so im just gonna go ahead and say it:

trans characters should be played by trans actors and actresses!! Pat Soria (@exmpious) April 6, 2020 Twitter / exmpious

Cuesta: "Eine Cisfrau kann eine Transfrau spielen"

Die Schauspielerin verteidigte sich: Gegenüber der Zeitung "El Español" sagte Cuesta, sie verstehe, dass viele transsexuelle Schauspielerinnen Hürden überwinden müssten, um im TV- und Film-Geschäft Fuß zu fassen. "Ich unterstütze sie sehr", so die 36-Jährige. Allerdings sollte auch sie eine Transfrau darstellen dürfen: "Eine Cisfrau kann eine Transfrau und eine Transfrau kann eine Cisfrau spielen."



FOTOS RTVA / flickr) Schauspielerin Belén Cuesta im Jahr 2017 bei einem Filmfestival in Málaga (Bild:

Die 2017 in einer anders geschnittenen Version im Privatsender Antena 3 gestartete Serie "Haus des Geldes" (Originaltitel: "La casa de papel", wörtlich: "Das Papierhaus") gehört zu größten internationalen TV-Erfolgen der letzten Jahre: In Deutschland ist die spanische Produktion gerade die meistgestreamte Sendung auf Netflix. Nach eigenen Angaben ist die Serie die erfolgreichste nicht-englischsprachige Produktion, die das amerikanische Portal jemals gezeigt habe.



In den letzten Jahren gab es vermehrt Kritik daran, dass cissexuelle Schauspieler*innen transsexuelle Rollen übernehmen. Dies führte sogar 2018 dazu, dass ein Multimillionendollar-Projekt abgesagt wurde: Konkret ging es darum, dass Scarlett Johansson, die derzeit nach Einnahmen erfolgreichste Schauspielerin der Welt, für den Film "Rub & Tug" in die Rolle eines Transmannes schlüpfen wollte (queer.de berichtete). Nach scharfen Attacken zog sich der Star aus Filmen wie "Avengers: Endgame", "Marriage Story" und "Jojo Rabbit" schließlich von dem Filmprojekt zurück (queer.de berichtete). Das Trans-Biopic, das auf wahren Ereignissen beruht, wurde bis heute nicht gedreht. (dk)