Neue Trump-Sprecherin ist LGBTI-feindlich

LGBTI-Aktivisten haben sich enttäuscht darüber gezeigt, dass das Weiße Haus mit Kayleigh McEnany eine neue Sprecherin engagiert hat, die sich stets gegen die Gleichbehandlung von LGBTI eingesetzt hat. McEnany wurde am Dienstag ernannt.



"Ihre ganze Karriere hindurch hat Kayleigh McEnany ihre Rolle als Kommentatorin genutzt, um LGBTQ in der Presse zu attackieren", erklärte Sarah Kate Ellis, die Chefin der queeren Organisation GLAAD. "Sie war gegen die Ehe für alle und hat Transmenschen angegriffen. Sie hat die Medien missbraucht, um gefährliche Anti-LGBTQ-Botschaften zu verbreiten. Leider wird sie in ihrer neuen Rolle als Pressesprecherin die Macht haben, damit fortzufahren – jetzt mit dem Stempel des Präsidentenamtes."

Heiratende Homosexuelle sind "Gefahr für die Religionsfreiheit"

GLAAD hat eine Liste zusammengestellt, in der bisherige Aussagen der 31-Jährigen zusammengefasst werden. Dazu zählt etwa, dass McEnany die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht als "Gefahr für die Religionsfreiheit" bezeichnet hatte und behauptete, dass Sexualstraftäter einen Freifahrtschein erhielten, wenn Transfrauen öffentliche Damen-Toiletten benutzen dürfen, die ihrer Geschlechtsidentität entsprechen.



McEnany ist eine Juristin, die unter anderem als Produzentin für die TV-Show von Homo-Hasser Mike Huckabee auf Fox News gearbeitet hatte. Zuletzt war sie insbesondere als (bezahlte) konservative Kommentatorin regelmäßig im Nachrichtensender CNN zu sehen. Sie ist bereits vor einem Jahr zur nationalen Pressesprecherin der Trump-Wahlkampagne 2020 ernannt worden.



Eine Aussage zum Coronavirus, die sie am 25. Februar diesen Jahres im Fox Business Network getätigt hatte, wird derzeit gerne von Gegnern der Trump-Regierung wiederholt. Damals sagte McEnany: "Der Präsident wird immer Amerika an erste Stelle stellen, er wird immer amerikanische Bürger schützen. Wir werden hier keine Krankheit wie das Coronavirus sehen, wir werden hier keinen Terrorismus sehen. Und ist das nicht erfrischend, wenn man das mit der schrecklichen Präsidentschaft von Obama vergleicht?"



Die 31-Jährige ist bereits die vierte Pressesprecherin in der gut dreijährigen Amtszeit von Präsident Donald Trump. Bislang wurde der Job von Sean Spicer, Sarah Huckabee Sanders, der Tochter von Mike Huckabee, sowie von Stephanie Grisham ausgeübt. (dk)