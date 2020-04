Warum Ralf König genug vom "Gezicke in sozialen Medien" hat

Heute, 13:41h, noch kein Kommentar

Dass wir die Zeit in der Heimquarantäne einigermaßen überstehen, liegt auch an Ralf König. Seit Mitte März veröffentlicht Deutschlands schwuler Comic-Papst auf seiner Facebookseite täglich eine neue Geschichte, was seine beiden Kult-Knollennasen Konrad und Paul in der Corana-Krise so alles erleben. Die gesammelten Abenteuer, mal sehr vertraut und oft urkomisch, sollen nun bei Rowohlt als Buch erscheinen.



Wie die kurzen Corona-Comics entstehen und warum ihm das Zeichnen gerade jetzt so viel Spaß macht, erzählt Ralf König im dritten QUEERKRAM-Podcast von Nollendorfblogger Johannes Kram. Die große Resonanz und das einhellige Lob für die täglichen Strips spielen dabei eine nicht unwesentliche Rolle.

Der Streit um das Brüsseler Wandgemälde

Das war vor einigen Monaten noch ganz anders, als dem 59-Jährigen wegen eines Brüsseler Knollennasen-Wandgemäldes Transfeindlichkeit und Rassismus vorgeworfen wurde. Eine Kritik, die König ebenso "auf den Sack geht" wie das "Gezicke in sozialen Medien", wie er sich bei Kram beschwert. Er werde weiterhin auf sein Bauchgefühl hören, um zu wissen, was angemessen sei und was nicht.



Ralf König (li.) und Johannes Kram bei einem Treffen vor der Corona-Krise

Den "absurden" Empfindlichkeiten in Teilen der queeren Community habe er ursprünglich sein nächstes Buch widmen wollen, verrät König im Gespräch, dies sei aber auf Eis gelegt. Corona dürfte den nächsten Shitstorm vorerst verhindert haben…



In dem extrem kurzweiligen Podcast spricht Ralf König außerdem u.a. über Klobürsten im Geschirrspüler, warum er Bully Herbigs erfolgreichen Kinofilm "(T)Raumschiff Surprise – Periode 1" für einen unangenehmen und schädlichen "Hightech-Detlev-Witz in anderthalb Stunde Länge" hält und dass er gerne mal als Theaterregisseur arbeiten möchte. Anhören!



Zum Auftakt des QUEERKRAM-Podcasts hatte Johannes Kram Ende Februar den Theaterregisseur Falk Richter und den Schauspieler Jonas Dassler zu Gast, im vergangenen Monat sprach er mit trans Bundeswehrsoldatin Anastasia Biefang. (mize)