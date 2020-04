"Goldmund ist der Seelenverwandte für Narziss"

Von Dieter Oßwald

Heute, 09:15h, noch kein Kommentar

Bei seiner Bewerbung an der Schauspielschule wurde er abgelehnt, mittlerweile hat Jannis Niewöhner, 27, etliche Auszeichnungen im Regal – vom Bayrischen Filmpreis über den Jupiter Award bis zum Grimme-Preis. Auch zum European Shooting Star wurde er vor fünf Jahren gekürt.



Bekannt wurde Niewöhner durch die Hauptrolle des Gideon de Villiers in der "Rubinrot"-Trilogie. Es folgten Filme wie "4 Könige", "Jugend ohne Gott", "High Society" und "Asphaltgorillas" von Detlev Buck. In "Jonathan" war er 2016 als sexy Jungbauer mit heimlich schwulem Vater zu sehen (queer.de berichtete).



In Narziss und Goldmund" von Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky spielt Niewöhner an der Seite von Sabin Tambrea den Goldmund. Zum Heimkino-Start der Hermann-Hesse-Verfilmung unterhielt sich unser Mitarbeiter Dieter Oßwald mit dem Schauspieler.



Poster zum Film: "Narziss und Goldmund" gibt es seit 16. April 2020 als Video on Demand fürs Heimkino

Herr Niewöhner, Sie haben sich mit einem Klosterbesuch auf die Rolle vorbereitet. Wie war die Erfahrung?



Ein Klosteraufenthalt schien mir sinnvoll als Vorbereitung auf einen Film, in dem ein Kloster diese wesentliche Rolle spielt. Für mich selbst war dieser Ort der Ruhe und Zurückgezogenheit eine ganz besondere Erfahrung, die ich jedem empfehlen kann – zwar nicht für immer, aber für eine Woche als intensives Erlebnis allemal.



Wie steht es um Ihre Hesse-Erfahrungen?



"Narziss und Goldmund" habe ich zum ersten Mal mit 19 Jahren gelesen und vier Jahre später dann nochmals. Mich begeisterte diese unfassbar elementare Geschichte mit all diesen Gefühlen, die das Leben so ausmachen. Als junger Mensch fühlt man sich beim Lesen wahnsinnig an sich selbst erinnert und bekommt auch einfach Lust aufs Leben. "Narziss und Goldmund" geht jeden etwas an, das macht den Roman so außergewöhnlich und schön.



War von Anfang an klar, wer den Narziss und wer den Goldmund spielen wird? Oder haben Sie mit Sabin Tambrea darum gewürfelt?



Nein, um die Rollen haben wir nicht gewürfelt! (lacht) Ich war von Anfang an als Goldmund vorgesehen und ganz froh darüber. Wobei der Narziss als Rolle nicht weniger intensiv und spannend ist. Viele Leser sehen sich wohl zunächst gerne als Goldmund, das ging mir ebenso. Bei näherer Betrachtung der Geschichte stellt man allerdings fest, dass auch sehr viel Narziss in einem steckt. Letztlich ergeben die beiden zusammen erst das Ganze.



Regisseur Stefan Ruzowitzky sagt, wenn Narziss sich Gefühle erlauben würde, wäre er wahrscheinlich schwul und hätte am liebsten etwas mit Goldmund. Wie sehen Sie das?



So ist es. Bei Hesse wird das ganz deutlich beschrieben, im Film wird einfach nur gesagt:"Ich durfte dich nie lieben!". Es gibt es eine ganz klare Anziehung von Narziss zu Goldmund, die eine normale Freundschaft übersteigt und bestimmt auch ein körperliches Verlangen einschließt. Goldmund ist der Seelenverwandte für Narziss, der Mensch, der ihm am nächsten ist und für den er die meiste Liebe empfindet. Für mich geht es da einfach um den Menschen, das hätte ebenso ein Mädchen sein können – was im Kloster eben nicht möglich ist.



Die Geschichte spielt im Mittelalter, wo sehen Sie die Aktualität für heute?



Die Aktualität liegt in der Universalität. Besonders junge Menschen bekommen einen unglaublichen Antrieb von dieser Geschichte. Durch diese beiden Charaktere erfährt man, was das Leben ausmacht. Dass es um die Suche geht und man unfassbar Lust bekommt auf das Suchen – auf welche Art auch immer das geschieht.



Szene aus "Narziss und Goldmund" (Bild: Sony Pictures)

Direktlink | Offizieller Trailer zum Film

Infos zum Film



Narziss und Goldmund. Spielfilm. Deutschland 2020. Regie: Stefan Ruzowitzky. Darsteller: Sabin Tambrea, Jannis Niewöhner, Emilia Schüle, André H. Hennicke, Uwe Ochsenknecht, Henriette Confurius, Kida Khodr Ramadan. Laufzeit: 118 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. Verleih: Sony Pictures. FSK 12. Seit 16. April 2020 als Video on Demand

Mädchen-Schwarm ist weniger gelernt als in diese Schublade gesteckt worden zu sein! (lacht) "Narziss und Goldmund" ist eine Geschichte über die Freundschaft, in diesem Fall eben zwischen Jungs.Ich glaube, dass solche Schnittmengen ohnehin immer schon vorhanden sind. Es gehört zum Beruf des Schauspielers, den Glauben dafür zu schärfen, dass alles in uns steckt. Man muss nach diesen verborgenen Teilen in einem suchen und sie möglichst intensivieren.Ich war damals ja erst 16 und hatte mich dort beworben, um eine Rechtfertigung zu haben, aus der Schule herauszukommen. Die Frustration nach der Absage hielt nicht sehr lange an. Die Schauspielschule hätte mir sicher viel gegeben. Aber auch der Weg, den ich danach eingeschlagen habe, gab mir sehr viel und fühlt sich sehr richtig an. Wenn man eine klare Vision hat von dem, was man erreichen möchte, ist man nicht abhängig von bestimmten Dingen. Ein Weg muss nicht unbedingt vorgegeben sein, man kann ihn sich auch selber bauen.Nein, es gab immer denselben Respekt. Man sollte sich von Titeln und Preisen nicht beeinflussen lassen, sondern einfach die Person kennenlernen. Und da haben es Stefan und Moritz mir beide gleichermaßen sehr einfach gemacht.Mir ist vor allem wichtig, neue Dinge ausprobieren zu können. Sei es ein anderes Genre, eine unterschiedliche Figur oder auch die Sprache, wie aktuell in "Felix Krull". Ich bin immer neugierig darauf, etwas Neues zu lernen.Da gab es durchaus Parallelen. Bereits als wir "Rubinrot" gedreht haben, wurde ich einfach immer nur als dieser bestimmte Typ wahrgenommen. Entsprechend habe ich ganz bewusst nach Rollen Ausschau gehalten, bei denen ich etwas anderes zeigen konnte. Mir selbst war immer klar, dass das vorhanden ist. Aber die anderen musste das eben auch entdecken. Mit "4 Könige" ist dieser Image-Wandel dann ganz gut gelungen.Die große Fan-Gemeinde von "Robinrot" fand ich eine schöne Erfahrung. Wenn bei "Narziss und Goldmund" jetzt nicht mehr viel am Teppich gekreischt wird, fehlt mir allerdings auch nichts. Wichtiger ist mir, die Zuschauer mit diesem Film mitzunehmen.Dass das Suchen nicht aufhört. Und man nicht an einem Punkt anlagt, bei dem man sich zufriedengibt.