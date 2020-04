Jennifer betrachtet Papas beachtlichen Busen – will aber später lieber so einen wie die Mama hat

Es gibt nicht viele Kinderbücher, die vom Coming-out eines trans Mädchens oder Jungen erzählen, und nur ganz wenige, die sowohl emanzipatorisch und aufklärerisch als auch humorvoll und ironisch sind. "Der Katze ist es ganz egal" aus der Feder der österreichischen Autorin Franz Orghandl gehört auf jeden Fall dazu.

"Einer Verwechslung auf die Spur gekommen"



"Der Katze ist es ganz egal" ist im Klett Kinderbuch Verlag erschienen

Im Mittelpunkt der von Theresa Strozyk sympathisch illustrierten Geschichte steht Jennifer, die eines Tages mit diesem neuen Vornamen aufgewacht, endlich kann man sagen, und nun allen von ihrer Transition erzählt: "Ich bin nicht anders als früher, außer, dass ich einer Verwechslung auf die Spur gekommen bin."



Die Reaktionen sind unterschiedlich: Während die eigenen Eltern, auch Oma und Opa und sogar die Lehrerin ausrasten oder zumindest besorgt sind, kann sich Jennifer nur auf ihre besten Freund*innen Gabriel, Anne und Stella verlassen. Und auf ihre Katze: Denn die ist weder froh noch traurig über ihren neuen Namen, ihr ist er ganz egal.



Herzhaft und in heiterem Ton, gar nicht als Problemgeschichte, erzählt Orghandl die mutmachende Geschichte, wie ein Kind seinem Herzen folgt und dabei alle mitnimmt. Jennifer und ihre Freund'innen sind die klugen Held*innen in diesem wunderbaren Buch, das für Kinder ab neun Jahren empfohlen wird: "Nicht jeder mit Penis ist ein Bub", sagt die selbstbewusste Protagonistin, und ihre Freundin Anne unterstützt sie: "Auf die Seele kommt es an!"



Infos zum Buch



Franz Orghandl: Der Katze ist es ganz egal. Kinderbuch für Kinder ab 9 Jahren. Mit Bildern von Theresa Strozyk. 104 Seiten. Klett Kinderbuch Verlag. Leipzig 2020. Gebundene Ausgabe: 13 €. ISBN 978-3-95470-231-2