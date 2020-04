German Mr. Leather 2004 ist jetzt ein "Männerrechtsaktivist"

Von Dennis Klein

Heute, 12:43h,

Philipp Tanzer war einmal ein gefeierter Aktivist und schwuler Pornostar – heute treibt er sich lieber unter Anti-Feministen herum. In einer neuen, teilweise etwas unkritischen Dokumentation der britischen BBC wird dem reaktionären Aktivisten viel Platz für seine Thesen eingeräumt.



Alleine die sechsminütige Vorschau reicht für eine Riesenladung Fremdschämgefühle aus. Kurz zusammenfasst behauptet der seit acht Jahren in Großbritannien lebende Tanzer, dass die Gesellschaft bei "Männerfragen" weghören würde und das "starke Geschlecht" diskriminiere. "Als Mann fühlt es sich im Moment so an, dass alles, was wir tun, nicht ausreicht oder falsch ist", klagt der 42-Jährige.



Als Logan McCree verzauberte Tanzer vor einem Jahrzehnt viele pornoaffine Schwule (Bild: Raging Stallion)

Als Beispiel für seine Behauptung sagt er, dass "fast alle" seiner Bundeswehr-Kameraden ihre Kinder im Sorgerechtsstreit gegen ihre Frauen verloren hätten. Er stellt auch das Frauenwahlrecht infrage, schließlich leiste das weibliche Geschlecht oft keinen Wehrdienst ab.

Tanzer unter Frauenhassern in Chicago

Die Doku-Macher begleiten Tanzer auch beim Besuch der "International Conference on Men's Issues", die im Herbst 2019 in Chicago stattfand. Dort wird etwa verbreitet, dass Männer eher Opfer von häuslicher Gewalt seien als Frauen. Tanzer stellt auf Nachfrage offenbar aus Prinzip die offiziellen Statistiken zur Gewalt gegen Frauen ebenfalls in Frage.



Die Konferenz war eine sehr dubiose Veranstaltung. Sie wurde etwa von der Organisation "A Voice For Men" mitorganisiert, die von der US-Bürgerrechtsorganisation SPLC als "Hassgruppe" eingestuft wird. Einer der "A Voice for Men"-Anführer behauptet laut SPLC, Männer seien heutzutage "Schuldknechte in einem bösartigen Matriarchat".



Auf Twitter provoziert Tanzer gerne mit den in sozialen Netzwerken üblichen Methoden



LGBT-Aufklärung an Schulen ist für Tanzer "Indoktrinierung" – bei diesem und anderen Themen nutzt der 42-Jährige gerne die Sprache und Argumente von Rechtspopulisten

Tanzer war einst sehr populär in der schwulen Community: Der gebürtige Pforzheimer gewann 2004 als damals 26-Jähriger den Titel Mr. German Leather (queer.de berichtete). Später legte er als DJ Krieger Platten auf und landete beim US-Pornolabel "Raging Stallion". Unter dem Pornonamen Logan McCree wirkte in insgesamt mehr als zwei Dutzend einschlägigen Filmen mit.



Er feierte in dieser Branche große Erfolge: So erhielt der Darsteller 2009 bei den "GayVN Awards" Preise als "Best Performer of the Year" sowie für die beste Sexszene und den besten Dreier. Ein Jahr später konnte er für seine Rolle in "The Visitor" den Preis als bester Darsteller gewinnen. Er wurde zudem mit mehreren "Grabby Awards" und einem "XBiz Award" ausgezeichnet.



Heute wohnt Tanzer im Dorf Durness in den nordwestlichen Highlands von Schottland und arbeitet als Friseur und Masseur.