Berlin: Steine auf das Schwule Museum

Eine Scheibe des Museums wurde stark beschädigt (Bild: Schwules Museum Berlin)

Heute, 15:38h,

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende offenbar Steine auf das Schwule Museum in Berlin-Tiergarten geworfen. Wie Museumssprecher Daniel Sander am Mittwoch mitteilte, wurde dabei eine Fensterscheibe massiv beschädigt. Der genaue Zeitpunkt des Angriffs sei bislang unklar – das Museum ist wie alle anderen Berliner Kulturinstitutionen derzeit geschlossen, so dass am Wochenende niemand vor Ort war. Mitarbeiter*innen hätten den Schaden am Montag bemerkt und umgehend die Polizei alarmiert. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.



Eine Tatwaffe oder Werkzeuge seien nicht gefunden worden. Die zwei Einschlaglöcher deuteten darauf hin, dass größere Steine benutzt und mit Wucht gegen die Scheibe geworfen wurden. Die Polizei geht von Vandalismus aus, ein Einbruchsversuch gelte als unwahrscheinlich. Ob es sich um einen gezielten oder zufälligen Angriff auf das Museum handelte, ist bislang unklar. Es gebe kein Bekennerschreiben, im Vorfeld habe es keine entsprechenden Drohungen gegeben.

Letzter Übergriff 2016

Zuletzt kam es im Jahr 2016 zu einem ähnlichen Vorfall. Damals haben Unbekannte mit Metallkugeln auf ein Fenster des Museums geschossen (queer.de berichtete). Insgesamt sechs Einschusslöcher wurden damals festgestellt. Später wurden an der nahegelegenen französischen Schule École Voltaire ähnliche Spuren entdeckt.



Das Schwule Museum wurde 1984 gegründet und gilt als eines der größten queeren Museen der Welt. Seit Mai 2013 befindet es sich in Tiergarten. Allein die Sammlung umfasst etwa 1,5 Millionen Archivalien, auf einer Ausstellungsfläche von knapp 700 Metern in Berlin-Tiergarten werden normalerweise bis zu vier Ausstellungen gleichzeitig gezeigt. Es wird vom Land Berlin gefördert und ist im Moment wegen der Corona-Krise geschlossen. Die Wiedereröffnung ist für kommenden Monat geplant. (pm/cw)