Warmes Wiesbaden und Junge Union machen Druck auf OB Mende

Das Magazin "Gazeta Polska" verbreitete im letzten Sommer Aufkleber mit durchgestrichenen Regenbogen und dem Aufruck "LGBT-freie Zone"

Ungewöhnliches Bündnis in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden: Sowohl der Verein Warmes Wiesbaden e.V. als auch die Junge Union (JU) haben Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD) aufgefordert, auf die polnische Partnerstadt Breslau einzuwirken, um die Menschenrechte von LGBTI vor Ort zu gewährleisten.



Anlass des Appells ist die Ausrufung sogenannter LGBT-freier Zone in bislang rund 90 polnischen Kommunen, zu denen Breslau allerdings bislang nicht gehört. "Historisch betrachtet haben es Regierungen und Diktatoren schon des Öfteren geschafft, durch das Schaffen von Feindbildern die Ängste in der Bevölkerung zu schüren, um daraus Wähler und Macht zu gewinnen", heißt es in einer Pressemitteilung der JU Wiesbaden vom Donnerstag. "Auf diesem Weg versucht es die nationalkonservative PiS als Regierungspartei in Polen und schürt die Ängste gegen Homosexuelle."

Junge Union sieht Magdeburg als Vorbild

Die Stadt Magdeburg habe bereits interfraktionell den Beschluss gefasst, einen Brandbrief und eine Delegation an ihre polnische Partnerstadt Radon zu versenden, um diese bei der Einhaltung der Rechte von sexuellen Minderheiten zu unterstützen, erklärte die CDU-Nachwuchsorganisation. Nun müsse auch "die Landeshauptstadt Wiesbaden und ihr Oberbürgermeister zusammen mit der Stadt Breslau ein Zeichen gegen die größer werdende menschenrechtsverachtende Anti-LGBT-Bewegung in Polen setzen und diese klar verurteilen".



Der Verein Warmes Wiesbaden schloss sich am Freitag der Forderung an. Wiesbaden habe hier als liberale europäische Stadt eine Verantwortung, erklärte der Vorstand in einer Pressemitteilung. Oberbürgerneister Mende müsse deutlich machen, dass es so etwas wie "LGBT-freie Zonen" nicht geben darf.



"Die Stadt Breslau soll aufgefordert werden, vor Ort keine solche Zone auszurufen", verlangte das städtische Queerbündnis. "Wenn Politiker*innen von einem LSBT-freien Raum sprechen, haben Einzelne es noch schwerer sich zu outen und werden noch mehr als Sonderlinge angesehen. Die Entwicklung in Polen erinnert uns an die dunkelsten Zeiten Deutschlands, in denen Menschen unterdrückt, marginalisiert und in letzter Konsequenz sogar verfolgt wurden. Soweit darf es nicht kommen!"



Bereits Anfang April hatte der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) einen Brief an über 300 Städte und Gemeinden geschrieben, die eine Partnerschaft mit polnischen Kommunen haben. Darin werden die Bürgermeister*innen gebeten, "die sich weiter verschlechternde Menschenrechtssituation von LSBTI offen bei Ihren polnischen Partner*innen anzusprechen". Weiter heißt es: "Machen Sie deutlich, dass der Schutz der Grundrechte aller Menschen und damit auch von LSBTI die Grundlage einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Ihren Gemeinden ist." (cw)