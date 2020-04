Türkei: Chef der staatlichen Religionsbehörde hetzt gegen Schwule und Lesben

Der islamische Behördenchef Ali Erbas spricht gerne und mit dem Segen der Regierung über seine Abneigung gegenüber sexuellen Minderheiten (Bild: Screenshot Diyanet)

Der Chef der staatlich-türkischen Religionsbehörde Diyanet hat mit abwertenden Äußerungen über Homosexualität für Empörung gesorgt. Die Oberstaatsanwaltschaft in Ankara leitete am Montag Ermittlungen gegen die Anwaltskammer der Hauptstadt unter anderem wegen der Herabwürdigung religiöser Werte ein, nachdem diese Diyanet-Chef Ali Erbas scharf kritisiert hatte.



Hintergrund ist eine Predigt Erbas' zu Beginn des Fastenmonats Ramadan am vergangenen Freitag. Darin hatte er gesagt, dass der Islam Homosexualität verurteile und diese Krankheiten mit sich bringe und Generationen "verrotte". Konkret behauptete Erbas, dass HIV durch Homosexualität erzeugt werden würde. Er kritisierte zudem Ehebruch und das Zusammenleben unverheirateter Paare. Er rief Gläubige zum gemeinsamen Kampf auf, Menschen vor diesen "Arten des Bösen" zu schützen.



Die Anwaltskammer in Ankara warf Erbas daraufhin unter anderem vor, einen Teil der Menschheit mit Hass herabzuwürdigen und diese zum Ziel zu machen. Unterstützung erhielt die Kammer von Oppositionspolitikern. Die Abgeordnete Filiz Kerestecioğlu von der sozialdemokratischen HDP bezeichnete die Äußerung des Diyanet-Chefs etwa als "Hassverbrechen".

AKP unterstellt Erbas-Gegnern "faschistische Mentalität"

Justizminister Abdulhamit Gül und Fahrettin Altun, Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, verteidigten dagegen Erbas. Altun warf der Anwaltskammer vor, mit der Kritik an Erbas eine "faschistische Mentalität" an den Tag gelegt zu haben. Erbas habe schließlich nur "islamische Werte" verteidigt, so Altun weiter.



Erbas ist bereits wiederholt durch homophobe Äußerungen aufgefallen: So bezeichnete er vergangenes Jahr den CSD als "Ketzerei" und erklärte, es sei "die Pflicht von uns allen, […] Kinder und junge Menschen vor solch abartigen Konzepten zu schützen" (queer.de berichtete). Der 59-Jährige hat auch Einfluss auf Muslime in Deutschland, da de facto auch der islamische Moscheeverband DITIB dem Religionsamt untersteht. Das demonstrierte Erbas etwa 2018, als er gemeinsam mit Erdogan die Kölner Zentralmoschee eröffnete. Die Bundesregierung weigert sich bislang, die homophoben Äußerungen von Erbas zu kritisieren (queer.de berichtete). Die neuesten Aussagen Erbas' zu Homosexualität fehlen in der Predigt-Wiedergabe auf der deutschen Webseite der Diyanet. In anderen Sprachversionen ist sie enthalten.



Homosexualität ist in der Türkei nicht verboten, sondern wurde bereits im Jahr 1858 legalisiert. Aktivisten beklagen jedoch immer wieder Diskriminierung, die von der homophoben AKP-Regierung angeheizt wird. Die CSD-Parade im Zentrum Istanbuls war in den vergangenen Jahren verboten worden, Aktivisten gingen aber dennoch auf die Straße (queer.de berichtete). (dpa/dk)