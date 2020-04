Karlsruher Arzt bezeichnet Homosexualität als "Krankheit"

In Karlsruhe arbeitet ein Arzt, der Homo- und Transsexualität als "Krankheit" ansieht

Heute, 14:52h,

Ein Karlsruher Oberarzt hat am Montag mit einem homo- und transphoben Tweet für Aufregung gesorgt. Der türkischstämmige Herzspezialist hatte in seiner Herkunftssprache folgenden Text getweetet: "Bir hekim olarak Eşcinselliğin, transsexuelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim." Zu Deutsch: "Als Arzt möchte ich feststellen, dass Homosexualität und Transsexualität Krankheiten sind." Für diesen Tweet hat der Arzt bereits mehr als 56.000 Likes erhalten, weit mehr als sonst bei ihm üblich. In Kommentaren empören sich viele Nutzer über die LGBTI-feindliche Haltung, er erhielt aber auch auf Türkisch Zuspruch.







Die Helios-Klinik für Herzchirurgie, an der der Arzt arbeitet, hat sich bislang gegenüber queer.de zu dem Vorfall bislang nicht geäußert. Gegenüber den "Badischen Neuesten Nachrichten" erklärte eine Sprecherin, dass der Arzt angeblich den ganzen Tag im OP-Saal stünde. Man wolle die Behandlung nicht unterbrechen, um mit ihm über die Äußerung zu sprechen.

Helios: "Äußerungen stimmen nicht mit unseren Handlungsgrundsätzen überein"

Via Twitter brachte die Unternehmenszentrale in Berlin am Dienstagmittag eine Erklärung heraus, nachdem sich ein Nutzer über den Arzt empört hatte. Darin heißt es: "Liebe Community, als Unternehmen fördern wir die Vielfalt unserer Mitarbeiter. Diversität und Inklusion sind uns sehr wichtig. Die fraglichen Äußerungen stimmen keineswegs mit den Handlungsgrundsätzen bei Helios überein. Wir prüfen den Fall intern und behalten uns ggf. rechtliche Schritte vor."



Experten halten die These, dass Homo- und Transsexualität "Krankheiten" sind, für Humbug, der Menschenleben kosten kann. Die Weltgesundheitsorganisation hatte etwa 2013 erklärt, dass Versuche einer "Heilung" von sexuellen oder geschlechtlichen Minderheiten mit der Ethik ärztlichen Handelns unvereinbar seien (queer.de berichtete). Deshalb arbeitet die Bundesregierung derzeit an einem Gesetzentwurf, der "Konversionstherapien" zumindest teilweise verbieten sollen (queer.de berichtete). Homo-"Heilung" treibt laut den Experten Homo- und Transsexuelle oft in die Depression oder gar den Selbstmord.



Anlass für den Tweet war offensichtlich eine Aussage des Chefs der staatlich-türkischen Religionsbehörde Diyanet, der am Freitag betont hatte, dass der Islam Homosexualität verurteile und diese Krankheiten mit sich bringe (queer.de berichtete). Diyanet hat auch Einfluss auf deutsche Muslime, da der deutsche Moscheeverband Ditib der Behörde indirekt untersteht. (dk)