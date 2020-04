Karlsruher Herzchirurg nach LGBTI-feindlichem Tweet beurlaubt

Heute, 04:37h, noch kein Kommentar

Null Toleranz für Homo- und Transphobie: Die Helios-Klinik für Herzchirurgie in Karlsruhe hat am Dienstag einen renommierten Chefarzt wegen eines LGBTI-feindlichen Tweets beurlaubt. "Wir haben uns gemeinsam mit dem Mitarbeiter entschieden, ihn vorläufig zu beurlauben", zitierten die "Badischen Neuesten Nachrichten" eine Sprecherin des Krankenhauses. "Wir werden den Sachverhalt unter Einbeziehung der zuständigen Ärztekammer prüfen und bewerten."



Der türkischstämmige Arzt, der seit über 20 Jahren als Herzchirurg an der Karlsruher Klinik tätig ist, hatte am Montag in seiner Herkunftssprache folgenden Text getweetet: "Bir hekim olarak Eşcinselliğin, transsexuelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim." Zu Deutsch: "Als Arzt möchte ich feststellen, dass Homosexualität und Transsexualität Krankheiten sind" (queer.de berichtete).



Der mittlerweile gelöschte Tweet mit deutscher Übersetzung von Google

Anlass für den Tweet war offensichtlich eine Aussage des Chefs der staatlich-türkischen Religionsbehörde Diyanet, der am Freitag betont hatte, dass der Islam Homosexualität verurteile und diese Krankheiten mit sich bringe (queer.de berichtete). Für sein LGBTI-feindliches Statement erhielt der Arzt Zehntausende Likes, aber auch zunehmenden Widerspruch. Aufgrund der Proteste änderte er am Dienstag zunächst erst sein Profilbild auf Twitter und löschte schließlich, nach über 24 Stunden, seinen diffamierenden Post.

Helius behält sich "rechtliche Schritte" vor

Bereits vor der Beurlaubung hatte sich die Helios-Kliniken-Gruppe, die in Deutschland über 86 Krankenhäuser betreibt, klar von dem Arzt distanziert. "Als Unternehmen fördern wir die Vielfalt unserer Mitarbeiter. Diversität und Inklusion sind uns sehr wichtig", schrieb der Konzern auf Twitter. "Die fraglichen Äußerungen stimmen keineswegs mit den Handlungsgrundsätzen bei Helios überein. Wir prüfen den Fall intern und behalten uns ggf. rechtliche Schritte vor."



Untersuchung der Landesärztekammer gefordert



Der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland (LSVD) hatte die Äußerungen des Herzchirurgen am Montag als "verstörend und inakzeptabel" verurteilt. Für LSVD-Vorstand Axel Hochrein zeigten sie, wie wichtig ein effektives Verbot von Konversionsbehandlungen sei: "Offensichtlich muss man davor warnen, dass sich LSBTI dort in eine medizinische Behandlung geben. Es ist zutiefst verunsichernd, dass LSBTI nicht erwarten können, von ihm diskriminierungsfrei und professionell behandelt zu werden."



Der LSVD forderte die Landesärztekammer von Baden-Württemberg zu einer eigenständigen Untersuchung auf. Die Ansichten des Arztes "verstoßen auch gegen die medizinethischen Grundsätze, wie sie die Genfer Deklaration des Weltärztebundes und damit auch die Berufsordnung der Bundesärztekammer festschreibt", sagte Hochrein. "Darin ist ein explizites Diskriminierungsverbot aufgrund der sexuellen Orientierung und Geschlecht festgelegt." (cw)

