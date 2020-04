Roy Horn mit Coronavirus infiziert

Roy Horn bei einem amerikanischen TV-Interview im Jahr 2014

Der nach einem Tigerangriff schwer gezeichnete Roy Horn ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte ein Sprecher des ehemaligen Zauberkünstler- und Dompteur-Duos Siegfried und Roy am Dienstagabend gegenüber US-Medien mit. "Er reagiert derzeit gut auf die Behandlung", so der Sprecher. Siegfried und Roy würden "positive Wünsche" an alle senden, die von der Pandemie betroffen seien. Man werde keine weiteren Einzelheiten zum Zustand des 75-Jährigen verraten und bitte darum, die Privatsphäre des ehemaligen Las-Vegas-Stars zu respektieren.



"Siegfried & Roy at The Mirage" galt zur Jahrtausendwende als die erfolgreichste Las-Vegas-Show, die beiden gebürtigen Deutschen waren Megastars. Sie erhielten etwa 1999 einen Stern auf dem legendären "Hollywood Walk of Fame". Insgesamt gaben Roy Horn und sein fünf Jahre älterer Partner Siegfried Fischbacher in der Spielerstadt mehr als 5.000 Vorstellungen – das Hotel soll mit der Show mehr als 1,5 Milliarden Dollar eingenommen haben. Die Karriere endete aber am 3. Oktober 2003 abrupt, als ein weißer Tiger Horn attackierte. Der Deutsch-Amerikaner wurde dabei lebensgefährlich verletzt und ist seither teilweise gelähmt.

Trotz ihrer Popularität hüteten die beiden Magier – für Las Vegas eher ungewöhnlich – ihr Privatleben vor Einblicken von Außen. In ihrer Autobiografie "Magier des Jahrhunderts" sprachen beiden Deutsch-Amerikaner 2007 offen über ihre Homosexualität. Demnach waren Siegfried und Roy lange Jahre liiert, trennten sich aber 1998. Sie seien jedoch Freunde geblieben. Noch heute leben sie zusammen in Las Vegas in einem 40 Hektar großen Anwesen.



Just went to an estate stale and stumbled across the Siegfried and Roy compound. pic.twitter.com/F0WLNJnGye ßeanz (@SinCityTiki) August 6, 2017

Dem Tiger, der Horn attackierte hatte, vergaben die beiden übrigens. Er starb erst 2014 im Alter von 17 Jahren an einer Krankheit. (dk)