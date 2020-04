Bedeutendste LGBTI-Managerin Deutschlands wird BVG-Chefin

Heute, 12:08h,

Eine der Gründerinnen der Wirtschaftsweiber, einem Netzwerk lesbischer Unternehmerinnen, wird künftig Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG): Der Aufsichtsrat des öffentlich-rechtlichen Unternehmens hat am Mittwoch einstimmig entschieden, dass Eva Kreienkamp ab 1. Oktober den Vorsitz des BVG-Vorstands übernehmen soll. Die 57-Jährige wird Nachfolgerin von Sigrid Nikutta, die zur Deutschen Bahn gewechselt war. Die BVG sind mit ca. 14.000 Mitarbeiter*innen der viertgrößte Arbeitgeber in der Bundeshauptstadt.



Kreienkamp führt die aktuelle Liste der "Germany's Top 100 Out Executives" an (queer.de berichtete). Die Diplom-Mathematikerin war zuletzt als Geschäftsführerin der Mainzer Verkehrsgesellschaft Mit-Umsetzerin des Verkehrskonzepts "Mainzer Mobilität 2030" in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Parallel war sie auch Geschäftsführerin der CityBahn GmbH zum Bau einer Straßenbahnlinie in Wiesbaden. Zuvor hatte sie als Senior Vice President bei der Allianz-Versicherungsgruppe gearbeitet. Die anerkannte Gender- und Diversity-Expertin hatte sich bereits im Alter von 16 Jahren geoutet.

"Kompetenz, Zielstrebigkeit und Verbindlichkeit"

Vorgeschlagen worden war Kreienkamp von BVG-Aufsichtsratschefin und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop. In einer BVG-Pressemitteilung erklärte Die Grünenpolitikerin, dass Kreienkamp die ideale Kandidatin sei: "Die großen Herausforderungen, vor denen die BVG steht, wie die Auswirkungen der Pandemie, aber auch der weitere Ausbau des Nahverkehrs, die Elektrifizierung der Busflotte und die Digitalisierung von Mobilitätsangeboten brauchen Kompetenz, Zielstrebigkeit und Verbindlichkeit – all das bringt Eva Kreienkamp mit." Die designierte BVG-Chefin sei eine "ausgewiesene Fachfrau".



Heute haben wir Eva Kreienkamp zur neuen Vorstandsvorsitzenden der #BVG bestellt. Ich bin überzeugt, dass sie gemeinsam mit Rolf Erfurt und Dirk Schulte sowie den Mitarbeiter*innen die Erfolgsstory unserer Verkehrsbetriebe weiterführen wird. Auf gute Zusammenarbeit! Ramona Pop (@RamonaPop) April 29, 2020 Twitter / RamonaPop

Die Berliner Verkehrsbetriebe zählen seit Jahren zu den LGBTI-freundlichsten Unternehmen in Deutschland. 2016 erhielt das Unternehmen für sein Diversity-Engagement den Max-Spohr-Preis, der vom Völklinger Kreis, dem Berufsverband schwuler Führungskräfte und Selbständiger, alle zwei Jahre verliehen wird (queer.de berichtete). (dk)