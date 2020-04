RTL sucht immer noch nach flirtwilligen Schwulen

Heute, 15:43h,

"Du bist männlich, flirtwillig, Single und suchst deinen Traummann?" Das fragt der Sender RTL, der damit am am Donnerstag auf seiner Homepage einen erneuten Aufruf an interessierte schwule oder bisexuelle Männer gestartet hat, sich bei der Datingshow "Take Me Out" zu bewerben. "Endlich dürfen bei 'Take Me Out' auch flirtwillige Männer an den Buzzer, um sich ein Date mit ihrem potenziellen Traumprinzen zu ergattern!", heißt es in dem Text. Bei der Unterhaltungssendung soll ein Single-Kandidat um die Gunst von insgesamt 30 einsamen Männern kämpfen. Diese zeigen ihre Zu- oder Abneigung per Buzzer.



"Take Me Out" läuft bereits seit 2013 erfolgreich bei RTL in einer heterosexuellen Variante, in der auch schon eine trans Kandidatin aufgetreten ist (queer.de berichtete). Das schwule Special soll den Namen "Take Me Out – Boys Boys Boys" tragen und wie die reguläre Ausgabe von Comedian Ralf Schmitz moderiert werden.



Offene Castings wurden ein Corona-Opfer

Eigentlich hatte die Produktionsfirma UFA die Kandidaten bereits Mitte bis Ende März bei offenen Castings in Köln, Leipzig, Berlin, Nürnberg und München finden wollen. Die Corona-Krise machte den Organisatoren aber einen Strich durch die Rechnung. Daher bittet RTL darum, sich direkt bei der UFA zu bewerben. Alle Bewerber hätten die Möglichkeit, sich mit Selfie-Video oder Online-Casting vorzustellen. Infos dazu kann man per E-Mail an erhalten.



Gesucht werden laut UFA Männer zwischen 18 und 40, die "schlagfertig und um keinen Spruch verlegen" sind. Die Produktionsfirma fragt dazu: "Bist du Manns genug?"



RTL und der Streamingableger TVNOW haben zuletzt vermehrt in Formate für sexuelle Minderheiten investiert. Als erfolgreich erwies sich die schwule Datingserie "Prince Charming", die zunächst bei TVNOW gestreamt wurde und derzeit im Free-TV bei Vox läuft. Außerdem kündigte die Mediengruppe RTL mit "The diva in me" ein neues TVNOW-Format an, in dem Dragqueens Frauen aufhübschen sollen (queer.de berichtete). (cw)