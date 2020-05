"Men's Health Dad": Titelstory mit Regenbogenfamilie

View this post on Instagram

In der Natur, bei Tieren kommt das sehr oft vor, dass as zwei männliche Tiere, die sich lieben, Kinder aufnehmen, deren Eltern sie verstoßen haben oder nicht mehr da sind. Bei Pinguinen zum Beispiel. Pinguine paaren sich auf Lebenszeit. Zum Eier legen und brüten ziehen die Pinguine zu einem bestimmten Ort. Dort legt das weibliche Tier ein Ei. Danach braucht sie Futter und macht sich auf die Suche. Ihr Partner brütet das Ei, mit allen anderen Vätern aus. Doch kommt eine Mutter nicht zurück, da sie auf ihrer Futtersuche gefressen wird, ist das männliche brütenden Tier irgendwann gezwungen selbst losziehen und Essen zu finden, um nicht zu verhungern. Jetzt liegt das Ei auf dem Eis und würde erfrieren. Und hier findet das Wunder statt. Zwei männliche Pinguine, auf Lebzeiten vereint, nehmen sich dem Ei an und brüten es aus. Kümmern sich gemeinsam und zeihen das Kind,wie ihr Eigenes, groß. So übrigens auch im New Yorker Zoo geschehen. Dort stieß eine Mutter ein Ei ab und die Tierpfleger gaben das Ei dem männlichen Pinguinpaar. Diese wundervolle wahre Geschichte wurde übrigens in ein ganz zauberhaftes Kinderbuch verwandelt: Zwei Papas für Tango. Und so ist es auch bei uns Menschen. Immer mal wieder kommt es vor, dass Mütter sich nicht kümmern können. Und hier sind wir und nehmen zwei solcher Kinder an, wie unsere Eigenen. Es hat einen ganz tiefen und wundervollen Sinn, warum Gott uns schuf #weilgottessowollte @cindyu.kayfotografie