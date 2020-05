George Takei: "Covid-19 macht schwul"

Heute, 17:59h, noch kein Kommentar

Der 83-jährige Schauspieler George Takei ist dafür bekannt, dass er sich gern mit rechten Scharfmachern – inklusive Donald Trump – anlegt. Auf Twitter kündigte er am Samstag seinen neuen (nicht ganz ernst gemeinten) Coup an: "Ich setze in 'Breitbart'-Chats das Gerücht in die Welt, dass man von Covid-19 schwul wird", so "Captain Sulu".



I'm starting a rumor on the Breitbart chats that Covid-19 turns you gay. That should keep a lot of these idiots at home. George Takei (@GeorgeTakei) May 2, 2020 Twitter / GeorgeTakei

Sein Ziel sei, dass mit dem Gerücht viele "Idioten" dann endlich "zu Hause bleiben" würden. Takei spielt damit auf mehrere Demonstrationen von meist rechten Hardlinern an, die jegliche Lockdown-Regelungen für eine illegale Einschränkung ihrer gottgegebenen Freiheit halten. Teilweise werden die Proteste auch von US-Präsident Donald Trump via Twitter angeheizt, zumindest in Bundesstaaten mit demokratischen Gouverneuren.



Die Diplomatin und Ärztin Dr. Deborah Birx, die für die US-Regierung die Reaktion auf das Coronavirus koordinieren soll und auch als HIV-Expertin bekannt ist, zeigte sich aber am Wochenende besorgt, dass bei vielen der Protestaktionen kaum Abstand gehalten werde und dadurch das Virus weiter verbreitet werden könnte. Die USA sind mit 1,2 Millionen positiv auf Sars-Cov-2 getesteten Personen und bislang rund 70.000 Todesopfern das in absoluten Zahlen am meisten vom Virus betroffene Land.

"Breitbart"-Leser not amused

Auf der rechtsradikalen Meinungsseite "Breitbart News", auf der auch Verschwörungstheorien verbreitet werden, kommentierten viele Nutzer den Twitter-Eintrag Takeis mit homophoben Beschimpfungen. Dabei gehörten Begriffe wie "Gay Mafia" noch zu den harmlosesten Äußerungen.



Takei ist besonders bekannt für seine Rolle als "Enterprise"-Steuermann Hikaru Sulu. Diese Figur spielte er zwischen 1966 und 1996 in Fernsehen und in Kinofilmen. Seinen letzten Auftritt hatte er anlässlich des 30. Geburtstags der Scifi-Franchise in der dritten Staffel von "Star Trek: Raumschiff Voyager". Später verkörperte er aber Sulu weiter in Videospielen sowie im Fan-Film "World Enough and Time".



Der Schauspieler outete sich erst 2005 im Alter von 68 Jahren als schwul (queer.de berichtete). Seither engagiert er sich nachdrücklich für LGBTI-Rechte.



Außerdem gilt er als Anti-Rassismus-Aktivist – und kann aus eigener Erfahrung berichten: Der in Los Angeles geborene Schauspieler war während des Zweiten Weltkrieges vom fünften bis zum achten Lebensjahr mit seinen Eltern in ein US-Internierungslager für japanischstämmige Personen gesteckt worden. Seine Erlebnisse aus dem Lager hat er unter anderem im Comicbuch "They Called Us Enemy" aufgearbeitet, das am 13. Mai auch auf Deutsch erscheinen wird. (dk)