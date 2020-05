Johannes Kahrs legt Ämter nieder

Joahnnes Kahrs war zwischen 2008 und 2019 SPD-Sprecher für die Belange von Schwulen und Lesben (Bild: Deutscher Bundestag / Achim Melde)

Nach seiner Nicht-Berücksichtigung als Wehrbeauftragter verlässt der SPD-Parlamentarier Johannes Kahrs nach 21 Jahren mit sofortiger Wirkung den Bundestag. Der 56-Jährige kündigte am Dienstag in Berlin an, dass er mit Ablauf des Tages von seinem Mandat und allen politischen Ämtern zurücktrete, so die dpa. Zuerst hatten die "Rheinische Post" und die "Bild"-Zeitung über den Rückzug berichtet.



Die Fraktionsspitze der Sozialdemokraten hatte die Berliner Abgeordnete Eva Högl als neue Wehrbeauftragte vorgeschlagen und sich damit gegen Kahrs entschieden. Kahrs räumte in seiner Erklärung ein, dass er als langjähriger Berichterstatter für das Verteidigungsministerium im Haushaltsausschuss gerne für das Amt des Wehrbeauftragten kandidiert hätte.



Die Fraktionsspitze habe sich jedoch für Högl entschieden. "Ich akzeptiere dies und wünsche ihr viel Erfolg", so Kahrs. Högl soll an diesem Donnerstag als Nachfolgerin von Hans-Peter Bartels (SPD) in das Amt gewählt werden. Der Wehrbeauftragte des Bundestags gilt als Anwalt der Bundeswehr-Soldaten.

22 Jahre lang im Bundestag

Der 1963 in Bremen geborene Kahrs war Reserveoffizier der Bundeswehr im Rang eines Obersten. Er gehörte dem Bundestag seit 1998 als direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis Hamburg-Mitte an – in der Hansestadt hatte er zuvor Jura studiert. Seit 2008 bis 2019, als er den Posten an Karl-Heinz Brunner abgab, war er Sprecher für die Belange von Lesben und Schwulen seiner Fraktion. 2018 hatte Kahrs seinen langjährigen Partner Christoph Rohde geheiratet.



Der bisherige Sprecher des konservativen Seeheimer Kreis innerhalb der SPD, dem wiederholt Eigenmächtigkeiten in Haushaltsfragen sowie ein Hang zur Strippenzieherei und innerparteilichen Intrigen vorgeworfen wurden, war in der Partei nicht unumstritten. Zugleich hatte er sich in den letzten Jahren im Bundestag und in sozialen Netzwerken häufig mit scharfen Worten mit der AfD angelegt und war deswegen online stark angefeindet worden. Am Dienstagnachmittag waren seine zuvor viel genutzten Accounts bei Twitter und Facebook nicht mehr abrufbar.



"Ich danke all meinen Weggefährten, meinen Freunden und politischen Begleitern vieler Jahre", so Kahrs in seiner Erklärung. "Ich bin meiner Partei zutiefst verbunden und wünsche ihr von ganzem Herzen Glück und Erfolg." (cw/dpa/afp)