Bayerischer Rundfunk startet queeren Podcast

Jeden Mittwoch heißen Julian Wenzel und Kathi Roeb Zuhörer*innen "Willkommen im Club" (Bild: BR)

Heute, 12:09h,

Über welche Klischees regen sich Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und andere queere Menschen so richtig auf? Was ist bei ihnen gerade Thema und wo gibt's Probleme? Diese und ähnliche Fragen will ein neuer Podcast von Puls, dem Jugendkanal des Bayerischen Rundfunks, beantworten.



Die erste Folge von "Willkommen im Club" ist bereits am Mittwoch veröffentlicht worden. Das Thema der 27-minütigen Sendung ist "Coming-Out – Warum es ein großer Schritt ist".

Neue Folgen immer mittwochs

Neuen Folgen sollen jeden Mittwoch veröffentlicht werden. Die Sendungen sind auch in der ARD-Audiothek und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen erhältlich.



"Vielfalt und LGBTIQ*-Inhalte gehören zu den Kernthemen von Puls", so Nadine Ulrich, die Redaktionsleiterin des Jugendkanals. "Mit 'Willkommen im Club' möchten wir queere Themen für die queere und nicht so queere Zielgruppe thematisieren und somit die Diversität und Lebensrealitäten unserer jungen Podcast-Hörer*innen da draußen abbilden."



"Wir wollen alle kennenlernen"

Moderiert wird die Sendung vom schwulen Journalisten Julian Wenzel und seiner queeren Kollegin Kathi Roeb. "Wir sind Mitglied in dieser LGBTIQ*-Community ohne wirklich gefragt worden zu sein. Wenn ich schon irgendwo Mitglied bin, dann will ich auch wissen, worum es in diesem Club geht", so beschrieb Wenzel seine Ambitionen. Roeb ergänzte: "In der LGBTIQ*-Community brodeln viele kleine Süppchen und sind für die Außenwelt meistens nicht wirklich sichtbar. Wir wollen sie alle kennenlernen und miteinander verknüpfen."



Vergangenes Jahr startete bereits ein weiterer öffentlich-rechtlicher Sender einen queeren Podcast: Der Mitteldeutsche Rundfunk behandelt in "Sputnik Pride" Themen wie "Wo sind die ganzen Lesben" oder "Christlich, gläubig, schwul" (queer.de berichtete). (dk)