Schweiz: Erstliga-Volleyballer outet sich als schwul

Volleyballer Dennis Del Valle hat sich in einem Interview mit der französischsprachigen Schweizer Tageszeitung "24 Heures" als schwul geoutet. Der 31-jährige Profi aus Puerto Rico spielt seit drei Jahren in der Romandie für die Erstliga-Mannschaft Lausanne UC, mit der in den letzten beiden Jahren die Landesmeisterschaft gewinnen konnte.



In einem am Sonntag veröffentlichten Interview erklärte Del Valle, er wolle mit seinem Coming-out Nachwuchssportlern Mut machen, zu sich zu stehen. "Es muss viele junge Athleten in der Schweiz und anderswo geben, die ein Leben im Geheimen führen", so Del Valle. "Vielleicht kann ich damit das Lebens eines Sportlers verändern. Vielleicht kann ich jemandem mehr Selbstbewusstsein schenken." Niemand solle im Sport versteckt leben müssen, weil er Angst habe, zurückgewiesen zu werden.



Del Valle, der auch bereits für die puertoricanische Volleyballnationalmannschaft gespielt hatte, sagte ferner, dass er zu den Glücklichen gehöre, die nie wegen des Versteckspiels mit Selbstmordgedanken gespielt hätten. Er habe sich aber manchmal geschämt.



Offen sprach der Sportler auch über seine Ängste, sich in seinem Team zu outen, obwohl er bereits lange zuvor einigen Mannschaftskollegen von seiner Homosexualität erzählt hatte. So habe er die Befürchtung gehabt, dass sich das Verhältnis im Team verändern werde. "Manche könnten es in den Umkleidekabinen komisch finden", so der Sportler. Der 31-Jährige erklärte jedoch, dass alle Ängste unbegründet gewesen seien. Er komme schließlich wie alle anderen Mitspieler nicht zum Flirten in die Arena, sondern um Volleyball zu spielen.



Laut "24 Heures" handle es sich um das erste Coming-out im schweizerischen Mannschaftssport. Immerhin hatte sich mit Pascal Erlachner bereits 2017 ein Fußballschiedsrichter geoutet (queer.de berichtete). Zudem sprach im März Schwinger Curdin Orlik aus Rubingen im Kanton Bern erstmals über seine Homosexualität (queer.de berichtete). (cw)