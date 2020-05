Lob und Kritik für deutsches "Homoheiler"-Verbot

Heute, 11:05h, noch kein Kommentar

Das am Donnerstagabend vom Bundestag beschlossene Teilverbot von "Konversionstherapien" zur "Heilung" von Homo- und Transsexualität ist von queeren Aktivist*innen größtenteils begrüßt worden. Allerdings sei dies nur ein erster Schritt.



Die harscheste Kritik war im Vorfeld vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland gekommen (queer.de berichtete). Auch nach der Verabschiedung beharrte der LSVD-Bundesverband darauf, dass das beschlossene Gesetz wegen der Ausnahmeregelungen die Lage teilweise verschlechtere. In einer Pressemitteilung wurde die Note "ungenügend" verteilt.



Dazu erklärte LSVD-Vorstandsmitglied Gabriela Lünsmann am Donnerstagabend: "Es ist zu befürchten, dass aufgrund erheblicher Mängel im Gesetz ein effektiver und konsequenter Schutz für Lesben, Schwule, bisexuelle und transgeschlechtliche Menschen nicht erreicht werden kann." Für eine effektive Ächtung sei die Ausweitung der Schutzaltersgrenze auf mindestens 26 Jahre sowie eine generelle Strafbarkeit auch von Erziehungsberechtigten bei der Mitwirkung an diesen Umpolungsmaßnahmen erforderlich.



Die kritische Haltung des LSVD sorgte für Gegenreaktionen. Bereits Anfang der Woche hatte Karl-Heinz Brunner, der queerpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, die Aktivist*innen dafür ungewohnt scharf attackiert (queer.de berichtete).



Beißende Kritik am LSVD übte auch "Enough is Enough"-Mitbegründer Marco Schenk in einem Artikel für die "Bild"-Zeitung: Darin heißt es unter anderem, der LSVD habe sich in der Diskussion "blamiert", unter anderem weil er sich jahrelang für das Thema nicht interessiert und erst kurz vor der Bundestagsabstimmung klargemacht habe, "dass er mit den Regelungen in ihrer Form so gar nicht einverstanden sei".



Ausschnitt aus dem Artikel auf bild.de

"Vater der Homo-Ehe" verteidigt LSVD

Verteidigt wurde der LSVD dagegen vom ehemaligen LSVD-Sprecher und Ex-Bundestagsabgeordneten Volker Beck (Grüne). Der 59-Jährige stellte bereits vor wenigen Tagen fest: "Der Verband muss auf konzeptionelle Schwächen hinweisen, damit aus der Kritik an der Gesetzespraxis ggf. schnell nachgebessert werden kann. Das ist die Aufgabe von effizienter LGBT-Interessensvertretung." Außerdem, so schrieb er in einem Facebook-Eintrag vom Donnerstagabend, hätte es ohne die stetige Lobbyarbeit des LSVD "den Erfolg von heute nicht gegeben!"



Trans-Aktivist*innen zeigten sich froh, dass im Gesetz auch Geschlechtsidentität berücksichtigt wird, mahnten aber ebenfalls Verbesserungen an. Der Bundesverband Trans* (BVT*) begrüßte das Verbot etwa als "wichtigen Schritt in die richtige Richtung". Gleichwohl bleibe es "lückenhaft" und müsse bei der Altersgrenze und den Regelungen für Erziehungsberechtigte noch verbessert werden.



Ähnlich argumentierte die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e.V. (dgti) in einer deutschen und englischsprachigen Pressemitteilung (PDF). Man begrüße zwar das Gesetz, aber: "Wir sind erschüttert, dass die Empfehlungen der Sachverständigen im Gesundheitsausschuss fast vollständig unberücksichtigt blieben", so Vorstandsmitglied Julia Steenken.

LSU überglücklich, SPDqueer kritisch glücklich

Die queeren Organisationen der Koalitionsparteien begrüßten ebenfalls das Gesetz. Während die Lesben und Schwulen in der Union in einem Facebook-Eintrag nicht auf die Unzulänglichkeiten hinwiesen und als gute Parteisoldat*innen kritiklos glücklich waren, zeigte sich die SPDqueer zurückhaltender. Man habe sich ein höheres Schutzalter sowie das Verbot der "Homo-Heilung" für Eltern queerer Jugendlicher gewünscht, dies sei jedoch "auf Grund von Vorbehalten seitens des federführenden Gesundheitsministeriums unter Jens Spahn und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion nicht möglich" gewesen, beklagten die kommissarischen SPDqueer-Vorsitzenden Elia Scaramuzza und Carola Ebhardt.



Bundestag beschließt Schutz vor gefährlichen Pseudotherapien Der Deutsche Bundestag hat heute ein von Verbot von… Gepostet von SPDqueer am Donnerstag, 7. Mai 2020 Facebook / SPDqueer

Im Ausland wird die Kritik an dem Entwurf dagegen eher ausgeblendet. ILGA World sieht in dem Beschluss "großartige Neuigkeiten". Internationale LGBTI-Seiten sind verwundert, wie fortschrittlich sich die Berliner Republik gibt. Die britische Nachrichtenseite pinknews.co.uk titelte einen Artikel über die Bundestagsabstimmung etwa mit den Worten: "Deutschland hat gerade traumatisierende Konversionstherapien für Minderjährige vollständig verboten und stellt damit Großbritannien und die USA in den Schatten."



Überschrift auf pinknews.co.uk

Großartige Neuigkeiten: Deutschland hat ein Gesetz zum Verbot der #Konversionstherapie für Minderjährige verabschiedet! https://t.co/39x5WbzybD Erfahren Sie mehr über Gesetze weltweit, die diese Praktiken verbieten, in unserem Bericht "Curbing deception" https://t.co/LeG5dzHgOk ILGA World (@ILGAWORLD) May 8, 2020 Twitter / ILGAWORLD

AfD macht sich Sorgen um "Homo-Heiler"



Deutsche Feinde der LGBTI-Bewegung kritisieren die Entscheidung des Bundestages. Die "Demo für alle" appellierte etwa kurz vor der Abstimmung an ihre Anhänger*innen, die Abgeordneten durch Anrufe in letzte Sekunde doch noch umzustimmen. Der AfD-Abgeordnete Robby Schlund machte sich – wie schon in seiner Rede am Donnerstagabend – auf Facebook eher Sorgen um "Homo-Heiler" ("Therapeuten, die Menschen mit Problemen der sexuellen Identität in ihrem Findungsprozess begleiten") als um das Schicksal sexueller und geschlechtlicher Minderheiten. (dk)