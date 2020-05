Ungarn stellt Schwule beim Blutspenden gleich

Ungarn schaut künftig beim Blutspenden nicht mehr auf die sexuelle Orientierung der Spender (Bild: flickr / Banc de Sang i Teixits / by 2.0)

Der ungarische Blutversorgungsdienst (OVSZ) hat die bisherigen Sonderregelungen für schwule und bisexuelle Männer beim Blutspenden abgeschafft. Laut der Onlinepublikation "Mérce" sind die Änderungen bereits rückwirkend zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten.



Bislang hatte Ungarn – wie auch Deutschland – schwulen und bisexuellen Männern das Blutspenden pauschal verboten, wenn sie in den letzten zwölf Monaten mindestens einen sexuellen Kontakt mit einem Mann gehabt haben. Jetzt wird nicht mehr die sexuelle Orientierung der Spender abgefragt, sondern das tatsächliche Risikoverhalten. Damit passt Ungarn die Regelung an die anderer europäischer Ländern an, etwa Spanien und Italien.

"Schwules Paar in monogamer Beziehung genauso sicher wie Hetero-Paar"

Die ungarische LGBTI-Organisation Háttér hat die Änderung der Richtlinien begrüßt: "Bei einem schwulen Paar in einer mongamen Beziehung gibt es kein größeres Risiko als bei einem entsprechenden heterosexuellen Paar – speziell wenn sie sich mit Kondomen oder PrEP vor HIV schützen", erklärte der Verein.



Die Änderung kommt überraschend, da der autoritär regierende Ministerpräsident Viktor Orbán immer wieder seine Abneigung gegenüber sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten kundgetan hat. Vor wenigen Wochen kündigte seine Regierung an, Transsexuelle künftig nicht mehr anerkennen zu wollen (queer.de berichtete).



In Deutschland gibt es derzeit eine Debatte um die zwölfmonatige Sex-Karenzzeit für schwule und bisexuelle Männer. Die Oppositionsparteien FDP, Linke und Grüne setzen sich ebenso für eine Liberalisierung ein wie mehrere Großkonzerne (queer.de berichtete). Die Bundesregierung will derzeit zwar die Richtlinien ändern, allerdings nicht ausdrücklich Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung verbieten (queer.de berichtete). (dk)