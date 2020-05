Queeres Netzwerk Niedersachsen sucht Landeskoordination für Themen und Bedarfe intergeschlechtlicher Menschen in Niedersachsen

Heute, 07:21h, noch kein Kommentar

Das Queere Netzwerk Niedersachsen e.V. (QNN) ist der Landesverband der queeren Gruppen, Vereine und Initiativen in Niedersachsen. Wir unterstützen und vernetzen unsere Mitglieder, vertreten deren Interessen auf Landesebene und koordinieren die Vergabe der Fördermittel des Landes Niedersachsen. In Kooperation mit dem Landesverband Intersexuelle Menschen Niedersachsen e.V. suchen wir eine engagierte Person für die



Landeskoordination für Themen und Bedarfe intergeschlechtlicher Menschen in Niedersachsen.



Aufgabenspektrum:

• Entwicklung und Durchführung von Informations- und Bildungsveranstaltungen zu Gesundheitsthemen intergeschlechtlicher Menschen insbesondere für Fachpersonal

• Koordination der Inter*-Beratungsangebote in Niedersachsen

• Beratung von öffentlichen Einrichtungen und sonstigen Organisationen

• Interessensvertretung intergeschlechtlicher Menschen in Niedersachsen

• Öffentlichkeits-, Netzwerk- und Gremienarbeit



Gewünschtes Profil:

• Fachliche- und Erfahrungskompetenzen zur Lebenswirklichkeit intergeschlechtlicher Menschen

• Erfahrungen in Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie Veranstaltungsorganisation

• Reisebereitschaft, auch in Abendstunden und am Wochenende

• Strukturiertes, selbstständiges und zuverlässiges Arbeiten

• Abgeschlossene Berufsausbildung oder abgeschlossenes Studium



Wir bieten:

• Beschäftigung in Teilzeit (45%, entspricht 18 Std/Woche) zum nächstmöglichen Zeitpunkt

• Gehalt je nach Abschluss in Anlehnung an TVöD bis zur Entgeltgruppe TV-L E11

• Möglichkeit zum selbstständigen Arbeiten in einem dynamischen Verbandsumfeld

• Flexible Arbeitszeiten im Home-Office oder in der QNN Geschäftsstelle Hannover



Die Besetzung der Stelle erfolgt befristet bis 31.12.2020 mit Option auf Verlängerung und vorbehaltlich der Mittelfreigabe durch das Land Niedersachsen.



Bitte senden Sie ihre Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Beschäftigungsbeginn bis zum 31.05.2020 per Mail an .