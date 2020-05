Deutschland leuchtet zum IDAHOBIT

Heute, 07:51h,

Er ist inzwischen der kleine Bruder des CSD, wird weltweit wegen seiner Niedrigschwelligkeit und Offenheit der Aktionsformen geschätzt und wird inzwischen auch in Deutschland in mehr Städten begangen als der Pride. Auch in Coronazeiten finden am Sonntag, den 17. Mai zahlreiche Aktionen statt. Viele Termine haben wir in unserem Kalender gelistet.



Der jährliche Aktionstag war 2005 vom französischen Aktivisten Louis-Georges Tin ins Leben gerufen worden – er erinnert nicht an den Paragrafen 175, mit dem in Deutschland schwule Männer strafrechtlich verfolgt wurden, sondern an jenen Mai-Tag im Jahr 1990, als die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität von der Liste der Krankheiten gestrichen hat.



Im Laufe der Jahre entwickelte sich aus dem IDAHO als Tag gegen Homophobie ein Tag, der, in den meisten Städten unter dem Kürzel IDAHOBIT, auch Bi-, Trans- und Interphobie umfasst. Inzwischen ist auch manchmal ein A dabei, um Asexuelle nicht auszuschließen, oder auch ein Gender-Sternchen.



In diesem Live-Blog sammeln wir Tipps und Stimmen zum IDAHOBIT 2020 und veröffentlichen Fotos und Videos von den Aktionen.

Live-Ticker (Reload)

15.05., 08:38h

Poster gegen Hasskriminalität und häusliche Gewalt



Zum IDAHOBIT hat das Berliner Bündnis gegen Homophobie seine diesjährige Kampagne vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen das Engagement gegen Hasskriminalität und häusliche Gewalt.





Die Wall GmbH stellt zur Verbreitung der Kampagne unter anderem über 2.000 Flächen im "City Light Poster"-Format im gesamten Stadtgebiet zur Verfügung. Gestaltet wurden die Motive von der Agentur Heldisch. Kampagnenpartner sind die Berliner Polizei sowie der AWO Kreisverband Berlin Spree-Wuhle, der Träger einer Zufluchtswohnung für schutzsuchende LGBTI ist.





"Auch in Zeiten von Corona stellt Gewalt im öffentlichen Raum als auch im häuslichen und familiären Kontext ein großes Problem dar", erklärte LSVD-Landesgeschäftsführer Jörg Steinert zum Kampagnenstart. "Wir ermutigen zu Anzeigen bei der Internetwache der Polizei oder zum Anruf bei der 110 in akuten Fällen. Menschen die von Zwangsverheiratung betroffen sind, können sich unter direkt an uns wenden."

08:12h

Gebäude leuchten in Regenbogenfarben



Sol soll der HKB-Turm am Sonntag leuchten (Bild: Stadt Neubrandenburg)

In mehreren deutschen Städten werden zum IDAHOBIT 2020 Gebäude in Regenbogenfarben angestrahlt. So lässt beispielsweise die Stadt Neubrandenburg gemeinsam mit dem Verein queerNB und dem R.B.O. Eventausstatter am HKB-Turm einen Regenbogen wachsen. Bereits seit Dienstag leuchtet der neunte Stock in Violett, seitdem kommt jeden Tag eine weitere Farbe hinzu. Am Sonntag leuchten dann die kompletten Farben der Prideflagge. Die "Lichter für Menschlichkeit" sollen laut einer Pressemitteilung der Stadt "ein Zeichen für Zusammenhalt und Verbundenheit aller Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität gesetzt werden".



Auch der Bonner Post Tower wird am 17. Mai beleuchtet. "Der Tag erinnert daran, dass zentrale Werte von Freiheit und Menschenwürde durch Respekt und Akzeptanz auch in Bezug auf sexuelle Orientierung und Gender-Identität geschützt und verteidigt werden müssen", erklärte Thomas Ogilvie, Personalvorstand und Arbeitsdirektor bei der Deutschen Post DHL Group, gegenüber dem "General-Anzeiger".



Gleich vier Tage, von Freitag bis Montag, erstrahlt das Flensburger Rathaus in den Farben des Regenbogens. Finanziert wird die Aktion von der Stadt Flensburg und dem Landesaktionsplan Echte Vielfalt. "Wir zeigen Flagge und bekennen Farbe. Und das gleich in doppelter Hinsicht", erklärte Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD). "Eine offene Gesellschaft muss allen Menschen ermöglichen, jederzeit und an jedem Ort ohne Angst verschieden sein zu können. Unsere Flensburger Botschaft bleibt ehrlich und ernstgemeint: Flensburg liebt dich. So wie du bist!"