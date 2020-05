Selbsthilfeprojekt zählt viele Angriffe auf queere Geflüchtete

Drei Männer hinter dem Zaun einer Unterkunft für geflüchtete Menschen (Bild: geralt / pixabay

Heute, 06:58h,

Im Bundesland Brandenburg sind Angriffe auf schwule, lesbische, bisexuelle und trans Geflüchtete weiter hoch. Im vergangenen Jahr ordnete die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Tolerantes Brandenburg in Potsdam von insgesamt 66 registrierten Fällen mehr als 40 dem Bereich Migration zu. "Die meisten Übergriffe passieren nach wie vor in den Flüchtlingsunterkünften", sagte Projektleiter Carsten Bock. Auch in den Vorjahren waren die meisten Hilfesuchenden Geflüchtete. Am Sonntag ist der Internationale Tag gegen Homo-, Bi- Inter- und Transphobie (IDAHOBIT).



Insgesamt ist die Zahl homo- und transphober Angriffe nach den Worten von Bock leicht zurückgegangen: im Jahr 2018 zählte die Arbeitsgemeinschaft noch 78 Fälle. Die Polizei in Brandenburg registrierte acht Fälle, bei denen Menschen aus homophobem Motiv angegriffen worden sind – darunter zwei Beleidigungen und eine gefährliche Körperverletzung. Die Zahlen unterscheiden sich, da es nicht bei allen Beratungen zu einer Anzeige kommt. 2018 und 2017 registrierte die Polizei jeweils sechs Fälle.

Nach Vorfällen in andere Einrichtungen verlegt

Für die Geflüchteten versuche man häufig, gemeinsam mit den Mitarbeitern der Einrichtungen eine Lösung zu finden, sagte Bock. Das sei wichtig, da die Menschen erst einmal weiter in den Einrichtungen bleiben müssten. Manchmal sei das aber nicht möglich, berichtete der 52-Jährige. Manche der Geflüchteten, die Hilfe bei dem Beratungsprojekt suchen, würden so stark bedroht, dass sie in andere Einrichtungen gebracht werden müssten. "Manchmal müssen sie sogar in einen anderen Landkreis", sagte Bock.



Rund drei bis vier LGBTI-Geflüchtete pro Woche suchten Hilfe bei dem Beratungsprojekt, berichtete Jirka Witschak, Projektleiter der Landeskoordinierungsstelle Queeres Brandenburg, das unter demselben Dach wie die Potsdamer Arbeitsgemeinschaft sitzt. "Flüchtlingsberatung ist absolut unser Schwerpunkt", sagte der 49-Jährige. Besonders schwierig sei es derzeit, da die Bewohner aufgrund der coronabedingten Einschränkungen die Einrichtung nicht wie gewohnt verlassen könnten. Das mache vielen zusätzlich zu schaffen. (cw/dpa)