ProSieben verrät 14 von 15 FreeESC-Kandidaten

Heute, 11:42h,

Der Unterföhringer Sender ProSieben hat am Freitagvormittag sechs weitere Kandidat*innen für den ersten "Free European Song Contest" bekanntgegeben. Bereits am Vortag waren in einer digitalen Pressekonferenz die Vertreter*innen von acht teilnehmenden Ländern genannt worden (queer.de berichtete). Damit ist jetzt bekannt, wer 14 von 15 Ländern vertreten wird. Nur wer für Deutschland startet, will ProSieben erst in der Livesendung am Samstagabend verraten.



Mehrere der neu bekannt gegebenen Teilnehmenden haben bereits Casting- oder Eurovisionerfahrung: Israel soll von Gil Ofraim vertreten werden, einem Kandidaten der Show "The Voice of Germany", der zuletzt bei der ProSieben-Erfolgsshow "The Masked Singer" im Grashüpferkostüm steckte. Er hatte auch bereits bei der RTL-Show "Let's Dance" teilgenommen und versuchte sich als Schauspieler in mehreren deutschen Kino- und TV-Produktionen. Für die Schweiz tritt das ProSieben-Eigengewächs Stefanie Heinzmann an. Die 31-Jährige gewann 2008 Stefan Raabs Castingwettbewerb "SSDSDSSWEMUGABRTLAD". Wohl größter Star der Show ist Nico Santos, der mit "Rooftop" bereits in den Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Top-10 erklimmen konnte. Der 27-Jährige wuchs auf Mallorca auf und vertritt daher Spanien.



Illse DeLange soll für die Niederlande singen. Sie ist Eurovision-Fans am besten als Hälfte des Duos "The Common Linnets" bekannt, das beim ESC 2014 mit "Calm After The Storm" hinter Conchita Wurst den zweiten Platz belegte. Für Dänemark wird Kate Hall antreten. Sie nahm bereits 2013 mit "I'm Not Alone" an der nationalen Vorentscheidung des Eurovision Song Contest teil. Außerdem sind Glasperlenspiel für Polen dabei, die bereits 2011 für ihr anderes Heimatland (Baden-Württemberg) bei Stefan Raabs erster ESC-Kopie "Bundesvision Song Contest" antraten und mit "Echt" den vierten Platz belegten. Die aus Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg bestehende Band ist am meisten dafür bekannt, dass sie seit sechs Jahren für die Titelmelodie von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" verantwortlich ist.

Tritt Raab für Deutschland an?

Über den deutschen Teilnehmer hatte Stefan Raab vorab nur verraten: "Für Deutschland tritt eine echte Legende an, die alle bisherigen deutschen Teilnehmer an europäischen Musikwettbewerben künstlerisch und charakterlich überstrahlt. Dazu sieht er auch noch unglaublich gut aus. Lassen Sie sich überraschen." Es wird nun darüber spekuliert, ob Raab nach seiner ESC-Teilnahme 2000 ("Wadde hadde dudde da") noch mal selbst zum Gesangsmikrofon greifen möchte.



Diese MusikerInnen singen morgen live im Studio in Köln für ihre Länder. Du votest und entscheidest, wer gewinnt.



ProSieben teilte außerdem mit, dass lokale FreeESC-Sympathisanten (darunter Lukas Podolski für Polen, Angelo Kelly in Irland, Spice Girl Melanie C für Großbritannien) die Show mitverfolgen und nach allen Auftritten stellvertretend für ihr Land die Jury-Punkte nach dem traditionellen ESC-Modus (1 bis 8, 10 und 12 Punkte) vergeben werden. In Deutschland, Österreich und der Schweiz voten die ProSieben-Zuschauer via Telefon und SMS, Anrufe und SMS werden in Punkte umgerechnet. Der Interpret mit den meisten Punkten wird zum Gewinner des ersten FreeESC gekürt. Für das eigene Land kann wie beim echten ESC nicht gestimmt werden.



Die Show wird am Samstag ab 20.15 Uhr live aus Köln auf ProSieben (und Joyn) ausgestrahlt, die Moderation haben ESC-Siegerin Conchita Wurst und Steven Gätjen übernommen. Für den FreeESC hat der Unterföhringer Privatsender rund vier Stunden Sendezeit in der Primetime freigeschaufelt.



Parallel dazu zeigt Das Erste ein ESC-Ersatzprogramm: Ab 20.15 Uhr meldet sich Barbara Schöneberger live aus der Hamburger Elbphilharmonie für das "deutsche Finale". Dabei können die deutschen Zuschauer*innen ihre Favoriten aus zehn Beiträgen wählen, die dieses Jahr in Rotterdam angetreten wären (queer.de berichtete). Sie waren am letzten Samstag von Zuschauern einer TV-Sendung und einer Jury aus allen Beiträgen ausgewählt worden. Bei der Show werden unter anderem der deutsche Vertreter Ben Dolic und die ESC-Acts aus Litauen und Island, beide ursprünglich Favoriten für den Sieg, auftreten.



Nach einer "Tagesschau" und dem "Wort zum Sonntag" überträgt die ARD dann gegen 21.55 Uhr zeitversetzt mit einstündiger Verspätung die europaweite ESC-Ersatzsendung "Europe Shine a Light", bei der es aber keine Abstimmung am Ende geben wird.

Alle FreeESC-Teilnehmer*innen



Deutschland : ???

Schweiz : Stefanie Heinzmann

Niederlande : Ilse DeLange

Polen : Glasperlenspiel

Spanien : Nico Santos

Dänemark : Kate Hall

Israel : Gil Ofarim

Kroatien : Vanessa Mai

Bulgarien : Oonagh

Türkei : Eko Fresh und Umut Timur

Österreich : Josh.

Großbritannien : Kelvin Jones

Kasachstan : Mike Singer

Irland : Sion Hill

Italien : Sarah Lombardi