Staatsanwaltschaft lehnt Ermittlungen gegen Homo-Hasser Ali Erbas ab

Religionsführer Ali Erbas erhält die Erlaubnis der Staatsanwaltschaft, gegen Homosexuelle zu hetzen (Bild: Screenshot Diyanet)

Heute, 15:31h,

Die Staatsanwaltschaft von Ankara hat am Donnerstag nach Angaben von türkischen Medien mitgeteilt, dass sie kein Ermittlungsverfahren gegen den Präsidenten der staatlich-türkischen Religionsbehörde Diyanet einleiten werde. Dem 59-Jährigen war Ende April von der Anwaltskammer in Ankara vorgeworfen worden, Homosexuelle mit Hass herabzuwürdigen (queer.de berichtete). Zuvor hatte er in einer Predigt zu Beginn des Fastenmonats Ramadan gesagt, dass Homosexualität Krankheiten mit sich bringe und Generationen "verrotten" würde. Er rief Gläubige zum gemeinsamen Kampf auf, Menschen vor diesen "Arten des Bösen" zu schützen.



Nach Angaben der Staatsanwaltschaft seien die Äußerungen des Religionsführers nicht zu beanstanden gewesen. Allerdings ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Anwaltskammer, weil sie mit der Kritik an Erbas religiöse Werte herabgewürdigt hätte.

"Extrem besorgniserregend"

Die Äußerungen von Erbas waren international auf Kritik gestoßen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) nannte die "hasserfüllte" Predigt "extrem besorgniserregend" (queer.de berichtete). Der SPD-Politiker Michael Roth, seit 2013 Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, bezeichnete die Situation von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten in der Türkei als "gefährlich" (queer.de berichtete).



Erbas hat allerdings die Rückendeckung der autoritären Regierung in Ankara. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan erklärte Ende April, ein Angriff auf den Leiter der türkischen Religionsbehörde Diyanet sei ein "Angriff auf den Staat". Was Erbas gesagt habe, sei "absolut richtig".



Bereits 2019 hatte Erbas mit einem homophoben Ausbruch für Aufregung gesorgt. Während der CSD-Saison bezeichnete er Pride-Veranstaltungen als Ketzerei und Propaganda (queer.de berichtete). Mit seinen Äußerungen hat er auch Einfluss auf deutsche Gläubige: Der größte deutsche Moscheeverein Ditib untersteht indirekt der Behörde von Erbas. (dk)