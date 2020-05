NRW: 0,7 Prozent der Paare sind gleichgeschlechtlich

Heute, 10:52h,

In Nordrhein-Westfalen leben 61.000 Menschen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen zusammen. Das gab das Statistische Landesamt IT.NRW am Montag in Düsseldorf bekannt. Den Regenbogenpaaren stehen geschätzt neun Millionen Menschen gegenüber, die in verschiedengeschlechtlichen Beziehungen den Haushalt teilen. Homo- und Bisexuelle, die als gleichgeschlechtliche Paare in Haushalten zusammenleben, machen damit 0,7 Prozent aller Paare im bevölkerungsreichsten Bundesland aus.



Laut den Statistiker*innen sind Männer bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen in der Überzahl: Sie stellen 57,5 Prozent der homosexuellen Paare. Dafür sind sie älter: Schwule in Beziehungen sind im Schnitt 47,1 Jahre, während der Schnitt bei Lesben bei 42,6 Jahren liegt. Damit sind beide Gruppen jünger als vergleichbare verschiedengeschlechtliche Paare: Männer sind in diesen Beziehungen im Schnitt 54,2 Jahre, Frauen sind 51,4 Jahre alt.

LGB-Anteil unter neuen Eheschließungen viel höher

Der Anteil von gleichgeschlechtlichen Paaren bei Eheschließungen liegt viel höher: Bereits vergangenes Jahr erklärte das Statistikamt, dass 2018 insgesamt 8,5 Prozent aller Eheschließungen von gleichgeschlechtlichen Paaren durchgeführt wurden (queer.de berichtete). Der Grund für diese höhere Zahl ist allerdings, dass Ehen erst im Oktober 2017 für Schwule und Lesben legalisiert wurden und viele Paare ihre eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandelten. Die Zahlen schließen auch die letzten drei Monate von 2017 ein.



Ein Hinweis auf den Nachholeffekt von heiratswilligen Schwulen und Lesben bietet auch das relativ hohe Altern der Paare: Gleichgeschlechtliche Partner sind laut Statistik bei der Trauung im Schnitt deutlich älter: Männer 49,2 und Frauen 45,3 Jahre. Bei den gemischtgeschlechtlichen Ehen war das Durchschnittsalter um 11,5 bzw. 10,3 Jahre niedriger.



Mit der Eheöffnung ging das Standesamtfieber unter vielen Schwulen und Lesben erst richtig los

Anlass für die Veröffentlichung der Zahlen ist der Deutsche Diversity-Tag, der am 26. Mai stattfinden wird. (dk)