Outest du dich im Interview mit Homohassern, Ines Pohl?

Podigee-Direktlink , mp3, iTunes, Spotify, Deezer | Die sechste Folge (57 Min.) | Die sechste Folge (57 Min.)

Welche wichtige Funktion die Deutsche Welle (DW) für LGBTI in anderen Ländern einnehmen kann, haben wir erst Anfang des Monats hier auf queer.de berichtet: Nour, der trans Sohn des bekannten ägyptischen Schauspielers Hesham Selim, gab sein erstes, spektakuläres TV-Interview dem öffentlich-rechtlichen Berliner Auslandssender.



Nour habe sich gezielt an die Deutsche Welle gewandt, quasi als Dank, weil ihn die offene DW-Berichterstattung über queere Themen zu Beginn seiner Transition Mut gemacht habe, berichtet Ines Pohl im neuen QUEERKRAM-Podcast von Johannes Kram. Die offen lesbische Journalistin, Jahrgang 1967, war bis Ende April Chefredakteurin des Senders und wird ab Juli die Leitung des DW-Studios in Washington übernehmen.

Einsatz für LGBTI-Rechte "unverhandelbar"



Ines Pohl war von 2009 bis 2015 Chefredakteurin der "taz" und von 2017 bis April 2020 Chefredakteurin der Deutschen Welle (Bild: Deutsche Welle)

Der Einsatz für die Menschenrechte auch von LGBTI gehöre zu DNA des Senders, sei "unverhandelbar", sagt Pohl im Gespräch mit Kram. Die Diskriminierung und Verfolgung in anderen Ländern mache sie oft "wütend" und "total traurig", berichtet sie von Recherchereisen. "Aber am Ende komme ich zurück, und es bestärkt mich in dem Auftrag, den wir haben und den wir als Deutsche Welle international ausführen können."



Als offen lesbische Senderchefin sorgt die Journalistin weltweit für Aufsehen, wird deshalb angefeindet, dient aber auch gerade jungen Queers als Vorbild. Nicht alle Erwartungen kann sie erfüllen: Offen spricht Pohl im Podcast über Schuldgefühle nach Interviews mit LGBTI-feindlichen Staatschefs wie Pakistans Ministerpräsident Imran Khan: "Ich fühle mich hinterher immer irgendwie dreckig, dass ich mich nicht hingestellt und gesagt habe: 'Und übrigens, ich bin lesbisch, und ich finde es schlimm und verachte dich dafür, dass du mich verachtest'."

In knapp einer Stunde geht es in dem spannenden Gespräch auf hohem Niveau außerdem um den richtigen Umgang mit Verschwörungstheoretiker*innen und rechten Populist*innen, um Journalismus mit Haltung, um Pohls Interview-Überraschung für AfD-Fraktionschef Alexander Gauland, um den bevorstehenden US-Wahlkampf und warum sie Donald Trump bei einer Pressekonferenz im Rosengarten des Weißen Hauses keine Frage stellen würde.





