Der verliebte Rob, der "nie eine öffentliche Toilette benutzte"

Von Katja Anton Cronauer

Die deutsche Übersetzung des Romans ist bei cbj Jugendbuch erschienen

Rob ist zum allerersten Mal verliebt. Er versucht, seine Schüchternheit zu überwinden und die Aufmerksamkeit seiner Mitschülerin Destry zu erlangen. Dabei helfen sein Großvater, sein bester Freund und anonyme SMS, die ihn vor Herausforderungen stellen.



Mit viel Humor beschreibt Barry Jonsberg, einer der renommiertesten australischen Kinder- und Jugendbuchautoren, in seinem Jugendroman "Was so in mir steckt", wie Rob, um Destry zu beeindrucken, Torwart wird. Ein riskantes Unterfangen, da seine Schulmannschaft stets haushoch verliert. Zunächst lässt Rob alle Bälle durchgehen, doch sein bester Freund Andrew weiß, wie ein Verliebter zu motivieren ist.



Von da an gibt Rob alles. Leider kommt Destry am Ende nicht zum Turnier – und Rob muss sich etwas Neues ausdenken, um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen…

"Ein Problem mit der Schuluniform"



Barry Jonsberg ist einer der renommiertesten australischen Kinder- und Jugendbuchautoren (Bild: Jen Dainer / Industrial Arc Photography)

Dass Rob trans ist, wird erst spät im Buch, das für Jugendlich ab 13 Jahren empfohlen wird, explizit zum Thema gemacht, nämlich als Rob sich in der Schule bei einer Preisverleihung outet.



Davor gibt es lediglich zwei Andeutungen: zum einen, dass es am ersten Schultag "ein Problem mit der Schuluniform" gab, "aber Mum und Dad haben das geklärt". (S. 41) und zum anderen, dass Rob "nie eine öffentliche Toilette benutzte. Gar nie." (S. 182) Ebenso wenig wie Umkleidekabinen.



Die Charaktere wirken trotz oder gerade wegen ihrer Eigenheiten sehr authentisch. Fast schon slapstickmäßig herbeigewünscht erscheinen dagegen Passagen, in denen eine Lehrerin wiederholt aus dem Nichts auftaucht, um Rob vor seinem Mitschüler Daniel zu beschützen. Eine schöne Erklärung hierfür findet sich im letzten Kapitel, in dem Rob zur Überraschung der Lesenden seine Therapeutin trifft, mit der er die erzählte Geschichte sehr empowernd rekapituliert.

Infos zum Buch



Barry Jonsberg: Was so in mir steckt. Jugendroman. Aus dem Englischen von Ursula Höfker. Originaltitel: A song only I can hear. 352 Seiten. cbj Jugendbuch. München 2019. Hardcover mit Schutzumschlag: 18 € (ISBN 978-3-570-16553-9). E-Book: 13,99 €