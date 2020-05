Lilly Wachowski an Ivanka Trump und Elon Musk: "Fuck You"

Lilly Wachowski hatte sich erst vor vier Jahren als trans geoutet

Heute, 09:28h,

Die amerikanische Drehbuchautorin und Regisseurin Lilly Wachowski ("Matrix"-Trilogie, "V wie Vendetta", "Cloud Atlas", "Jupiter Ascending", "Sense8") hat am Sonntag ungewöhnlich deutlich ihre Abneigung gegen die neue Rechte gezeigt. Auf Tweets des südafrikastämmigen Unternehmers Elon Musk ("Nimm die rote Pille") und der Präsidententochter Ivanka Trump ("Eingenommen") antwortete die 52-Jährige unverblümt: "Fickt euch beide". Ihr Kommentar hat bereits über 220.000 Likes erhalten.



In rechten Kreisen ist ein Zitat aus dem ersten "Matrix"-Film populär, in dem die Hauptfigur aufgefordert wird, eine rote Pille zu schlucken, um die Wahrheit über die Welt zu erfahren ("Das ist deine letzte Chance. Danach gibt es kein Zurück. Nimm die blaue Pille - die Geschichte endet, du wachst in deinem Bett auf und glaubst, was du auch immer glauben willst. Nimm die rote Pille - du bleibst hier im Wunderland und ich werde dir zeigen, wie tief das Kaninchenloch reicht"). Rot ist in den USA die Farbe der Republikaner von Präsident Donald Trump, Blau die Farbe der oppositionellen Demokraten. Unter Rechtspopulisten ist "Red-pilling" bereits zum beliebten Meme aufgestiegen.

Trump untestützt Musk gegen kalifornische Behörden

Unternehmer Musk bezieht sich in seinem Tweet wahrscheinlich auf seinen Streit mit den Behörden des Bundesstaates Kalifornien, der ihm wegen der Corona-Krise kurzzeitig untersagt hatte, seine Tesla-Fabrik in Fremont zu öffnen kann. Auch dass er die rote Rose neben seinen Tweet gestellt hat, deutet darauf hin – dieses Symbol wird in der Regel mit demokratischen Sozialisten assoziiert, die in Kalifornien populär sind. Zu seinen größten verbalen Unterstützern im Kampf gegen Kalifornien gehört Präsident Trump.



Ivanka Trump galt bisher als das "menschliche Gesicht" der Trump-Regierung, die sich unter anderem mit Fortschritten bei Bürgerrechten selbst lobt. So behauptete sie 2017, dass sie ihrem Vater ein homophobes Dekret ausgeredet hatte (queer.de berichtete). An der LGBTI-feindlichen Politik der Trump-Regierung, etwa dem Transverbot im US-Militär, hat sie bislang aber noch nie Kritik geübt.



Ivanka Trump bei einem Empfang im Weißen Haus mit den erbitterten Homo-Hassern Michele Bachmann und Robert Jeffress (Bild: Twitter / @TheBrodyFile)

Lilly Wachowski hatte sich 2016 als trans geoutet (queer.de berichtete). Knapp vier Jahre zuvor hatte bereits ihre Schwester, mit der sie bei den meisten Projekten zusammenarbeitet, diesen Schritt in die Öffentlichkeit gewagt (queer.de berichtete). (dk)