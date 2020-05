Die Linke.queer empört über Vorstoß zum Verbot von Sexarbeit

Sexarbeiter als Virenschleudern: Soll Prostitution erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ausdrücklich verboten werden? (Bild: COC Nederland)

Eine Gruppe von 16 Bundestagsabgeordneten von CDU/CSU und SPD will angesichts der Corona-Krise Prostitution kriminalisieren. Diese Forderung nach einem Sexkaufverbot stellten sie in einem Brief an die deutschen Ministerpräsident*innen auf. Die LGBTI-Organisation der Linkspartei (Die Linke.queer) warf am Dienstag den Autor*innen um die Gewerkschafterin Leni Breymaier, den Epidemiologen Karl Lauterbach (beide SPD) und den ehemaligen Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) unter anderem Doppelmoral vor.



"Es dürfte auf der Hand liegen, dass Prostitution die Wirkung eines epidemiologischen Super-Spreaders hätte – sexuelle Handlungen sind in der Regel nicht mit Social Distancing vereinbar", heißt es laut dpa in dem Papier der Unions- und SPD-Abgeordneten. Zudem würden bei der Nachverfolgung von Infektionsketten Kontakte mit Sexarbeiterinnnen und Sexarbeitern meist verschwiegen.

Vorstoß erinnert Die Linke.queer an Aids-Politik von Peter Gauweiler

Der Superspreader-Vorwurf gegen Hostessen und Callboys erinnere "an die repressiven Vorstöße von Gauweiler und Kumpanen in der Aids-Krise der 1980er Jahre", so die Bundessprecher*innen von Die Linke.queer, Daniel Bache, Katharina Jahn und Frank Laubenburg. Der CSU-Politiker Peter Gauweiler hatte vor gut 30 Jahren als bayerischer Innenstaatssekretär unter anderem Schwule auf HIV zwangstesten und Aids-Kranke auch gegen ihren Willen internieren wollen.



Ist das der neue Peter Gauweiler? Der Sozialdemokrat Karl Lauterbach ist als Gesundheitsexperte derzeit in Talkshows omnipräsent und schlägt sehr repressive Maßnahmen gegen Corona vor (Bild: Deutscher Bundestag / Achim Melde)

Die Linke.queer forderte, nicht erneut repressiv auf die neue Bedrohung zu reagieren, sondern den Sexarbeitenden zu helfen, von denen derzeit viele um ihre Existenz kämpfen: "Die durch die Corona-Krise ausgelöste wirtschaftliche Not von Sexarbeiter*innen für Verbotsforderungen zu missbrauchen statt Hilfeprogramme aufzulegen, zeigt auch die moralische Verkommenheit der Abgeordneten um Leni Breymeier deutlich auf."



Für die queeren Linken sei es ein Widerspruch, dass die Koalitionäre während der Corona-Krise "kein Problem" damit hätten, Erntehelfer*innen zu "Ausbeuterlöhnen" nach Deutschland zu holen, aber gleichzeitig Sexarbeiter*innen "zu diffamieren und zu kriminalisieren". Wichtig sei jetzt "die Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für Beschäftigte in allen Branchen ebenso notwendig wie konkrete Hilfe für Sexarbeitende".

"Endlich differenzierte Regelungen" gefordert

Ferner erklärten Bache, Jahn und Laubenburg: "Die Angebote von Sexarbeiter*innen sind zudem vielfältig und umfassen auch solche, die 'Social Distancing' und die Einhaltung aller Regeln zum Infektionsschutz ermöglichen." Statt des wegen Corona noch immer anhaltenden Totalverbots von Prostitution müssten auch in der Sexarbeit "endlich differenzierten Regelungen" eingeführt werden. Den Kampf gegen Sexarbeitende bezeichneten die Linkspolitiker*innen als "reaktionär".



Bache, Jahn und Laubenburg lehnten auch den Vorschlag ab, nur Freier*innen und keine Sexarbeiter*innen zu bestrafen. Dieser habe sich "in der Realität bereits als große Lüge" herausgestellt, wie Beispiele in Schweden zeigten. Sexarbeitende würden dort einfach abgeschoben. (pm/dk)