Die queeren Opfer der Franco-Diktatur

Die Pinie gilt in der christlichen Symbolik als Lebensbaum. Die Zapfen symbolisieren die Auferstehung und Unsterblichkeit. Fast schon zynisch, dass es ausgerechnet Pinien sind, die das Franco-Regime auf anonyme Massengräber pflanzen ließ. Die Wurzeln sind invasiv und wachsen schnell, die Gräber werden so zerstört, Spuren verwischt.



Eine Karte zeigt Spanien, und langsam füllt sich das Land mit roten Punkten. Jeder Punkt ein anonymes Massengrab der Franco-Zeit, bald sind kaum mehr Flächen frei, die ganze Karte übersät. 120.000 Menschen liegen in solchen Massengräbern, das macht Spanien nach Malaysia zum Land mit den zweitmeisten verschwundenen Menschen der Welt.

Von oberster Stelle verordnetes Schweigen



Unter ihnen waren viele Schwule, Lesben und trans Menschen – in Gefängnissen oder Konzentrationslagern weggesperrt und teilweise ermordet nach einer Änderung des "Gesetzes für Nichtstuer und Landstreicher" im Jahr 1954. Der berühmteste von ihnen: der schwule Dichter Federico García Lorca.



Die US-Regisseurin Andrea Weiss spürt in ihrem Dokumentarfilm "Bones of Contention", der noch bis 17. Juni exklusiv im Salzgeber Club zu sehen ist, seiner Geschichte wie der vieler anderer nach. García Lorca dient dabei als roter Faden, der immer wieder auftaucht, der aber nicht den meisten Raum des Films einnimmt. Allzu viel, etwa über seine Biografie oder seine Zeit in New York und Kuba, erfahren wir nicht. Seine Gedichte markieren Abschnitte, sodass ein guter Eindruck von García Lorcas Werk entsteht.



Bis heute ist unklar, wo der Dichter begraben liegt – und durch die Suche nach dem Grab wird deutlich, wie wenig Aufarbeitung in Spanien stattgefunden hat.



Nach Francos Tod 1975 sollte das alles kein Thema sein. Es gab einen Wirtschaftsaufschwung, das Schweigen wurde von oberster Stelle verordnet. Die ausländischen Tourist*innen haben davon schon unter Franco ohnehin kaum etwas mitbekommen, durch die Allianz mit den USA wurde das faschistisch regierte Land schon seit den späten Fünfzigern legitimiert.

Gegen das Vergessen

Andrea Weiss spricht mit García Lorcas Nichte, die seine Stiftung leitet, mit Forscher*innen und Aktivist*innen, die teilweise selbst wegen ihrer Sexualität unter Franco eingesperrt wurden. Die Interviews, wenn auch vor allem im wenig visuell ansprechenden Talking-Heads-Stil, sind vielfältig, zeigen die verschiedenen Perspektiven auf die Zeit, und insbesondere die Geschichten der Betroffenen sind ungemein wertvoll. Sie kämpfen bis heute gegen das Vergessen, für Anerkennung und Menschenrechte. Dazu kommen beeindruckende historische Aufnahmen.



"Bones of Conention", auf der Berlinale 2017 uraufgeführt, gibt einen bislang einmaligen Einblick in die von Gewalt und Ablehnung geprägte queere Geschichte unter Franco. Die bewegende Doku findet zudem, zumindest in Ansätzen, eine Erklärung für den rasanten Wandel, den die spanische Politik und Gesellschaft in Sachen LGBTI-Rechte gemacht hat.



Ein Film, der nicht nur den spanischen, sondern jeden Weg der Erinnerung, des Gedenkens und Vergessens adressiert. Und der so dazu beiträgt, dass die Pinien vielleicht doch ein Symbol der Unsterblichkeit werden, auch auf den Massengräbern.



Bones of Contention. Dokumentarfilm. USA 2017. Regie: Andrea Weiss. Laufzeit: 75 Minuten. Sprache: spanisch-englische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 12. Edition Salzgeber. Vom 21. Mai bis 17. Juni 2020 exklusiv im Salzgeber Club als Video on Demand

