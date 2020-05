Trauer um Markus Klaer

Heute, 06:51h, noch kein Kommentar

Berlin hat einen wichtigen Vorkämpfer für LGBTI-Rechte verloren. Der schwule Berliner CDU-Abgeordnete Markus Klaer ist am Donnerstag "völlig überraschend gestorben", teilte CDU-Fraktionschef Burkard Dregger am Freitag mit. "Ich bin tief erschüttert und ringe um die richtigen Worte." Klaer wurde nur 51 Jahre alt. Zur Todesursache wurde bislang nichts bekannt.



Habe den Kollegen Klaer im Wissenschaftsausschuss erlebt. Ihm ging es zuletzt nicht gut, das war offensichtlich. Alles Gute und Beileid für seine Freunde und seine Familie. https://t.co/i4f5wvAzQH Tobias Schulze (@Tobias_Schulze) May 22, 2020 Twitter / Tobias_Schulze

Markus Klaer wuchs im ostwestfälischen, katholisch geprägten Geseke auf. Er studierte Vermessungswesen an der Bundeswehrhochschule in München und arbeitete anschließend bei der Bundeswehr in Schwerin. 1998 zog er nach Berlin und arbeitete seit 2000 als Geschäftsführer des Verbands für Landentwicklung und Flurneuordnung Brandenburg.



Schon früh für LGBTI-Rechte engagiert



Schon früh engagierte sich Klaer für LGBTI-Rechte. So gründete er während seiner Zeit beim Militär den Arbeitskreis "Schwule Soldaten in der Bundeswehr". In der Hauptstadt war er u.a. im Berliner CSD e.V. aktiv. Von Februar 2015 bis März 2019 war Klaer Landesvorsitzender der Lesben und Schwulen in der Union (LSU). Seit einem Jahr gehörte er dem Vorstand des Lesben- und Schwulenverbandes (LSVD) Berlin-Brandenburg an. Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses war er von 2011 bis zunächst 2016 und dann wieder seit August vergangenen Jahres.

"In seine Amtszeit fiel die organisatorische Gründung der LSU-Kreisverbände in Berlin und die Verankerung der schwul-lesbischen-bisexuellen-transsexuellen Themen im Abgeordnetenhaus", würdigte ihn die LSU Berlin auf Facebook. "Er war ein großer Kämpfer für die Anerkennung der LSU als eigenständige Vereinigung der Bundes-CDU. Wir werden Markus für seinen unermüdlichen Einsatz und Tatkraft sehr vermissen. Ein besonderes Anliegen war Markus der Einsatz für die Öffnung der Ehe und die Akzeptanz für alternative Lebensentwürfe."



Der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner würdigte Markus Klaer auf Facebook mit den Worten: "Er war viele Jahre über Parteigrenzen hinweg ein angesehener Parlamentarier im Abgeordnetenhaus und er hat sich als Landesvorsitzender der Berliner Lesben und Schwule Union unermüdlich dafür eingesetzt, dass Homosexuelle in der Union ihre politische Heimat haben und sich ganz selbstverständlich bei uns engagieren." (cw)