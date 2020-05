Parkbesuch des oberkörperfreien Premierministers erzürnt die Iren

Leo Varadkar (2.v.l.) zeigt sich im Park mit seinem Lebenspartner Matthew Barrett (li.) und Freunden (Bild: Twitter)

Bilder und Videos in sozialen Netzwerken, die den irischen Premierminister Leo Varadkar oberkörperfrei im Dubliner Phoenix-Park zeigen, haben zu Irritationen geführt. Varadkar hatte den Park am Wochenende mit seinem Lebenspartner Matthew Barrett und zwei Freunden besucht. Auf den Bildern ist zu sehen, wie der 41-jährige Regierungschef leger mit seinen Kumpanen redet und wie er sich sonnt.



Nun sieht sich der Premier Kritik ausgesetzt, weil seine Regierung mehrfach die Empfehlung aussprach, während des Corona-Lockdown auf Parkbesuche weitgehend zu verzichten. Eine Sprecherin sagte noch letzte Woche, man solle in Parks "nicht zu lange bleiben und keine Picknicks" haben. Man könne sie jedoch fürs Joggen oder anderes aufsuchen: "Bitte machen sie Ihre sportlichen Übungen und gehen Sie dann nach Hause", so die Aufforderung.



Nach einer leichten Lockerung der Bestimmungen darf sich die Bevölkerung der Republik Irland maximal zu viert treffen, sofern Menschen einen Sicherheitsabstand von zwei Metern einhalten. Dies trifft freilich nicht auf Lebenspartner oder Angehörige des eigenen Haushalts zu. Zudem darf man sich nicht mehr als fünf Kilometer von seiner Wohnung entfernen.



Die Wohnung des Premiers liegt zwar sieben Kilometer entfernt. Augenblicklich residiert er aber mit seinem Partner in der Steward's Lodge des staatlichen Farmleigh-Gästehauses, das sich im Phoenix-Park befindet.

Shitstorm gegen Varadkar

Auf Twitter äußerten viele ihren Unmut über das Verhalten des Premiers: "Wenn der Anführer eines Landes die offizielle Empfehlung der Regierung ignorieren kann, warum sollte ich mich dann daran halten", schrieb einer. Ein anderer Nutzer erklärte sarkastisch: "1.608 Menschen sind tot und schaut euch ihn an." Ein weiterer Kritiker spekulierte darüber, wie die irische Presse reagieren würde, wenn Donald Trump oder Boris Johnson oberkörperfrei in einem Park erwischt würden, während die Öffentlichkeit aufgefordert wird, zu Hause zu bleiben.



Im done with social distancing.



If the leader of the country can ignore official government advice, why should I?



Resign, @LeoVaradkar pic.twitter.com/VCwzSyHkBe Seán De Brún (@seandebrun2) May 25, 2020 Twitter / seandebrun2

1,608 people dead and look at the state of him.



Pack your things Leo Varadkar it's over. pic.twitter.com/Fg3JmQWYmK Professor Jeremiah Honkleberg (@AllPassingThing) May 25, 2020 Twitter / AllPassingThing

Imagine the reaction of the Irish press where Boris Johnson or Donald Trump out in a park topless with their mates during a pandemic when everybody else is being told to limit going outdoors and stay 2 metres apart..Just shows what a bunch of gutless cunts they are#leovaradkar Chris Smith (@galodoido73) May 25, 2020 Twitter / galodoido73

Ein Sprecher Varadkars verteidigte am Montag laut dem Dubliner "Independent" das Verhalten des Premierministers. Dieser habe sich an die offiziellen Empfehlungen gehalten – er habe Abstand zu Personen außerhalb seines Haushaltes gehalten und sei weniger als fünf Kilometer von seiner Wohnung entfernt gewesen.



In sozialen Netzwerken verteidigten auch viele Nutzer*innen Varadkar, der in einigen Aufnahmen durchaus mit Abstand zu den Bekannten zu sehen sei und aufgrund seiner Arbeit auch mal entspannen dürfe. Der Premierminister hatte sich im Rahmen der Corona-Krise wieder in seiner früheren Arbeit als Arzt registriert und an einem Tag pro Woche im Gesundheitsdienst ausgeholfen (queer.de berichtete).



Those moaning about #leovaradkar being in the #phoenixpark are saaaaad little people… The man didnt break any rules, isn't putting anyone in danger and is (like the rest of us) entitled to enjoy the sunshine and have a break! Talk about using a shitty excuse to whinge!! KatieAmakk (@katie_makk) May 25, 2020 Twitter / katie_makk

Die Diskussion in Irland wird auch angeheizt, weil es im benachbarten Großbritannien einen ähnlichen Skandal gibt: Dominic Cummings, der Chefberater von Premierminister Boris Johnson, war ebenfalls sehr locker mit den Ausgangsbeschränkungen umgegangen, als er Ende März mitten im Lockdown seine Eltern besuchte. Douglas Ross, der für Schottland zuständige Staatssekretär, hielt dies für so unerhört, dass er deswegen am Dienstag seinen Rücktritt verkündete.



I haven't commented publicly on the situation with Dominic Cummings as I have waited to hear the full details. I welcome the statement to clarify matters, but there remains aspects of the explanation which I have trouble with. As a result I have resigned as a government Minister. pic.twitter.com/6yXLyMzItJ Douglas Ross MP (@Douglas4Moray) May 26, 2020 Twitter / Douglas4Moray

Varadkars Tage als Premierminister waren eigentlich nach einer krachenden Wahlniederlage seiner konservativen Partei Fine Gael im Februar gezählt ( queer.de berichtete ). Er bot deshalb bereits seinen Rücktritt an. Allerdings konnten sich die Parteien bislang nicht auf eine Regierungskoalition verständigen – Varadkar blieb damit geschäftsführend im Amt. Nach aktuellen Umfragen würde Fine Gael eine Neuwahl heute haushoch gewinnen, sofern Varadkar nicht doch noch von "Ich-geh-in-den-Park-Gate" eingeholt wird. (dk)