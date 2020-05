Queere Verirrungen

Von Hannah Kassimi

Das von Till Randolf Amelung herausgegebene neue Buch "Irrwege. Analysen aktueller queerer Politik" ist ein weiterer Band, der sich zum einen in die sogenannte "Kreischreihe" des Querverlags einreiht und zum anderen – wie schon seine Vorgänger, etwa der berühmt-berüchtigte Sammelband "Beißreflexe" – mit den Versäumnissen und Ungereimtheiten queerer Theorie und Praxis aufräumt. Der Band fasst rund 350 Seiten mit insgesamt zwölf Beiträgen.



Amelung hat, wie viele seiner hinzugezogenen Autor*innen, bereits in zwei der Sammelbände der "Kreischreihe" mitgewirkt und so auch in diesem Werk zwei Beiträge selbst verfasst. So leitet er den Band mit einer Übersicht der aktuellen Lage queerer Identitätspolitik ein. Dort wird pointiert darauf eingegangen, welche Themen dieser Tage einen "Skandalisierungseffekt" haben und dass es sich vor allem um das Echauffieren selbst zu drehen scheint, weniger darum, tatsächliche Veränderungen zu bewirken.



Amelung beschreibt im Anschluss daran, dass die Crux einer Identitätspolitik allzu oft ein Identitätsfetisch ist, der sich eben auch im politischen Aktivismus allzu deutlich abzeichnet. Den Protagonisten ginge es offensichtlich nicht mehr um die Emanzipation benachteiligter Gruppen, sondern um das Einordnen "unter kleinkollektive Identitätsmarken". Des Weiteren wird exemplarisch an Foucault ein fundamentales Problem des Poststrukturalismus ausgemacht. Foucault hat in seiner Theorie die "Dichotomie 'zwischen dem Wahren und dem Falschen'" aufgelöst und damit den Grundpfeiler für (kultur-)relativistische Verfehlungen verschiedenster akademischer Disziplinen gelegt.



Solch ein relativistisches Auslegen von Wirklichkeit wie sie in poststrukturalistischen Theorien zu finden sind, birgt auf der politischen Ebene im besten Fall die Gefahr einer repressiven Toleranz (Marcuse).

Anti-emanzipative Wende im queeren Aktivismus

Vojin Saša Vukadinović stellt in seinem Beitrag "Das rassistische Bedürfnis", welcher den Abschluss des Sammelbands bildet, eine anti-emanzipative Wende im queeren Aktivismus heraus, welche sich nicht zufällig auf einen Zeitpunkt kurz nach dem 11. September 2001 zurückdatieren lässt. Im Zuge dessen, so wird in diesem Beitrag herausgearbeitet, wurden einschlägige Texte produziert, welche das ganze Ausmaß der in den gender- und postkolonialtheoretischen Paradigmen Butlers und Saids angelegten Mängel offenbaren. Der schwammige Gewaltbegriff und die abstruse Prioritätensetzung, also welche Themen vor anderen Vorrang haben und einer vermeintlich kritischen Auseinandersetzung unterzogen werden, oder aber zu welchen sich ausgeschwiegen wird, sind dabei alarmierend. So wird das Einnehmen eines Standpunktes, der sich vom eigenen unterscheidet, als eine Form von Gewalt begriffen. Dinge wie Mord und Totschlag oder Verstümmelung dagegen werden zu "Formen des Widerstands" oder zu "Kulturgütern" verklärt. Dieser Austausch von Bedeutungen ist systematisch.



In dem Beitrag von Ingo Elbe "..it's not systematic" wird auf genau diese Problemlage der systematischen Fehlinterpretation eindringlich hingewiesen. Darin führt Elbe aus, welche Bedeutung dies für ein desolates Antisemitismusverständnis hat.



"Gutes" gegen "schlechtes" Begehren



Aaron Lahl verdeutlicht in seinem Beitrag "Analyzing Queer" am Beispiel von Antke Engel, inwiefern eine "queere Psychoanalyse" die Begriffe der klassischen Psychoanalyse komplett entkernt und ihr emanzipatorisches Potential in ihr Gegenteil verkehrt. Es sollen "neue Weisen zu begehren" entstehen. "Gutes" wird gegen "schlechtes" Begehren antagonistisch gegenübergestellt. Gut begehrt nur der, der queer begehrt. Der Wille und die Lust der Individuen spielen dabei keine Rolle mehr.



Begriffe wie "Subjekt", "Objekt", "aktiv", "passiv" sind in dieser Theorie nur noch Ausdruck hierarchischer Machtstrukturen, die es zu überwinden gelte. Es wird eine "fluide Libido" konstruiert, welche unabhängig vom Leib und Identität, vollkommen entgrenzt, begehrt. Lahl stellt nüchtern fest, dass solch eine herbeifantasierte Lebensform vielleicht queer, aber sicherlich kein Mensch sei.



Auch Patsy l'Amour laLove muss in ihrem Beitrag "Kann Begehren diskriminierend sein?" zu dem Schluss kommen, dass es keine "moralische Form" des Begehrens gibt, wie sie in queeraktivistischen Kreisen postuliert wird. Es gibt also keine "richtige Sexualität im Falschen", wie Sonja Witte in ihrem Beitrag "Am 'allergischen Punkt des Sexus'" abschließend konstatiert.



Schon das Unterscheiden wird als Gewalt verurteilt



Doch wer es wagt, die Prämissen des queertheoretischen Paradigmas derart in Frage zu stellen und sich dieser Zurichtung zu widersetzen, bricht ein Tabu. Er wird so selbst zum "Teil des Problems" erklärt. In der queeren Theorie wird es zu einer Tatsache erhoben, dass allein die Bewegung einer Differenz — das simple Unterscheiden — Gewalt ist.



Dementsprechend ist der recht banale Hinweis auf signifikante Unterschiede wie z.B. zwischen Penis und Vulva, Homosexualität und Heterosexualität, trans und cis, schon ein gewaltvoller Akt des Ausschlusses, den es zu revidieren gelte. Davon ab ist auch nicht jeder Ausschluss bzw. jede Abgrenzung sinnlos (Stichwort: Terroristen oder Pädosexuelle). Statt die entwertende Bewertung unterschiedlicher Merkmalsausprägungen oder Formen des Begehrens anzuprangern, die die Hauptrolle bei diskriminierenden Erfahrungen spielen, prangern sie das bloße Feststellen eines Unterschieds an.



Die Frage danach, warum differenziert wird, erscheint bedeutungslos. Würde man sich jedoch diese Frage stellen, käme man schnell zu dem Schluss, dass es an manchen Stellen Sinn ergibt und an anderen eben keinen. Im queeren Aktivismus wird einem die Möglichkeit, diese (fatalistische) Setzung zu prüfen, verwehrt.

Ketzer" werden verbannt und/oder bestraft



"Irrwege" ist als Taschenbuch und E-Book erhältlich

Liest man den Beitrag über Religionskritik von Petra Klug ("Vom Wesen des Christentums zum Unwesen des Islams"), so drängen sich unverblümt die Parallelen von religiösem Kult und queerem Aktivismus auf. Rationale Kritik ist unerwünscht, man ist sich seiner moralischen Überlegenheit gewiss, Tabubrüche werden aufs Schärfste geächtet und die "Ketzer" verbannt und/oder bestraft. Das inflationäre Umsichwerfen bedeutungsschwerer Begriffe, wie "Faschist" und "Nazi" sind dabei die Regel. Es wird mit Neologismen bzw. neu entworfenen Akronymen wie "SWERF" und "TERF", welche synonym zu "Nazi" und "Faschist" verwendet werden, versucht, alle "Ungläubigen" zu diskreditieren.



Die Willkür, mit der derlei Begriffe auf alle möglichen Personen, welche man für politisch oder persönlich "unrein" hält, angewandt werden, sorgt für einen Bedeutungsverlust. Den Unterschied zwischen adäquater Kritik, Schmähungen, Witzeleien und tatsächlicher Menschenfeindlichkeit können viele Queeraktivisten dadurch gar nicht mehr erkennen.



Amelungs Abrechnung mit Twitter



Obwohl der einleitende Beitrag Amelungs in einem recht unversöhnlichen Ton gehalten ist, findet sich in seinem anderem Beitrag, "Queerfeministischer Aktivismus auf Twitter", ein deutlich milderes Urteil. So stellt er zwar ungeschönt die Infantilität dieser so gerichteten "Twitterblase" fest, sieht das Grundproblem allerdings nicht vordergründig in den Inhalten, sondern in der Form von Social Media.



Die Möglichkeit unmittelbar reagieren zu können, die Sucht nach Aufmerksamkeit und Bestätigung würden automatisch zu Entgleisungen führen. Dies seien nun mal die "Schattenseiten des gepflegten digitalen Exhibitionismus." Vor Social Media wäre es in den Debatten gesitteter zugegangen, da Auseinandersetzungen mit Konflikten vis-a-vis, in Selbsthilfegruppen oder in geschlossenen Foren stattgefunden hätten. Dabei vergisst Amelung, dass diese Möglichkeiten ja immer noch bestehen und trotzdem zu keinem wesentlich besseren Ergebnis führen.



Mein Eindruck ist, dass man die Tendenzen von Social Media zwar durchaus kritisch bewerten muss, weil sie bestimmte Verhaltensweisen bzw. Persönlichkeitsstrukturen fördern (Stichwort: Narzissmus), sie sind allerdings kaum die Ursache, auf die dieses Verhalten zurückgeführt werden könnte.



Der Hang, die Form über den Inhalt zu stellen



Der in den poststrukturalistischen Theorien zuvor schon festgestellte Hang, die Form über den Inhalt zu stellen, ja gar keinen Anspruch mehr an einen Inhalt zu haben, drückt sich auch in dem durch ebenjene Theorien geprägten Aktivismus aus.



Es kann nur eindringlich darauf hingewiesen werden, dass es, um dem Anspruch eines kritischen Denkens gerecht zu werden, unausweichlich ist, sich die Fähigkeit anzueignen hinter jeglichen Jargon zu blicken und den Inhalt freizulegen, welcher teilweise unter lauter Signalwörtern vergraben ist.



Der Queerfeminismus ist längst im Mainstream angekommen



Vukadinović stellt in seinem abschließenden Beitrag treffend fest, dass, wenn Magazine wie "Emma" oder Frauenrechtsorganisationen wie Terre des Femmes von queeren Aktivist*innen abschätzig als "Mainstreamfeminismus" betitelt werden, ein vollkommen verzerrtes Selbstbild offenbaren, welches sich als "subversiv" und "rebellisch" versteht.



Durch die detaillierte Abarbeitung an den aus diesem Milieu produzierten Texten und ihrer Bedeutung für die Wissenschaft, den Wissenschaftsbetrieb und die linke Praxis, kann jedoch eindeutig ein Paradigmenwechsel bestätigt werden, der zu Gunsten des Poststrukturalismus und somit der queer theory und den post colonial studies ausfällt.



Zwar haben Alteingesessene des oppositionellen Lagers immer noch Einfluss und dienen noch als Bollwerk gegen die gegenaufklärerischen Tendenzen, sie stehen jedoch unter ständigem Beschuss, weil sie von Koryphäen der Genderforschung und ihrer Jünger*innen pausenlos angefeindet werden. Die Diffamierungsversuche finden konstant statt. Kein Anlass scheint dafür ungeeignet (wie die jüngsten Attacken auf TdF nach der Veröffentlichung von "Männerwelten" eindrücklich zeigen).



Den Ton gibt längst der queertheoretische Duktus an. So ist beispielsweise der Slogan eines beliebten Szeneblattes: "Missy Magazine — Feminismus In Geil. Magazin für Pop, Politik und Feminismus". Das Anbiedern an die Popkultur ist sowohl Ausdruck eines Werbetricks, der möglichst viele Leute anziehen soll, als auch Ausdruck dessen, was Vukadinović dezidiert nachweist: dass der Queerfeminismus selbst längst im Mainstream angekommen ist und eben nichts mit Subversion zu tun hat.



Versöhnung mit der queer theory?



Abschließend kann ich das Buch all jenen empfehlen, die sich kritisch mit queerer Theorie und Praxis auseinandersetzen möchten. Es gibt kaum polemische Spitzen, dafür — im Großen und Ganzen — ziemlich fundierte Analysen.



Dabei unterscheiden sich die Standpunkte der Autor*nnen: einige haben, so wie ich, mit der queer theory und dem daraus resultierten Aktivismus abgeschlossen. Andere halten an einer Versöhnung fest. Ich denke, die Entscheidung sollte jede*r für sich treffen.

Infos zum Buch



Till Randolf Amelung (Hg.): Irrwege. Analysen aktueller queerer Politik. Mit Beiträgen von Till Randolf Amelung, Paula Busch, Ingo Elbe, Petra Klug, Eszter Kováts, Aaron Lahl, Patsy l'Amour laLove, Sabri Deniz Martin, Vojin Saša Vukadinović, André Windhorst und Sonja Witte. 368 Seiten. Querverlag. Berlin 2020. Taschenbuch: 18 € (ISBN 978-3-89656-288-3). E-Book: 9,99