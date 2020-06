Guillaume Cizeron outet sich als schwul

Guillaume Cizeron hat mit seiner sportlichen Partnerin Gabriella Papadakis schon etliche Trophäen gewonnen, darunter auch eine olympische Medaille (Bild: Instagram / Guillaume Cizeron

Der französische Eiskunstläufer Guillaume Cizeron hat vergangene Woche gegenüber dem Magazin "Têtu" zum ersten Mal öffentlich über seine Homosexualität gesprochen. Anlass für das Coming-out war, dass der 25-Jährige am 17. Mai ein Foto auf Instagram veröffentlicht hatte, das zeigt, wie er gemeinsam mit einem Mann auf einem Bett liegt – dieser Mann ist sein Freund, verriet er jetzt.



Cizeron erklärte, er habe sich nie gefühlt, als ob er versteckt lebe. "Daher ist es für mich kein Coming-out." Er habe vorher eben nie die Notwendigkeit gesehen, über seine sexuelle Identität zu sprechen, "aber nicht, weil ich irgendetwas zu verbergen hätte. Ich finde einfach, wir, die LGBT-Community, sollten uns nicht outen müssen."



Weiter erklärte der Wintersportler: "Ich lebe in Montréal – also einer der Städte, in denen man sich als Mitglied der LGBT-Community am freiesten fühlt. Wir tendieren dazu zu vergessen, dass das nicht überall der Fall ist – nicht in Kanada oder anderen Ländern, nicht einmal in Frankreich. Also hat diese Offenbarung einen Grund." In der Vergangenheit habe er nicht über seine sexuelle Orientierung sportlich definiert werden wollen.

Wenig Details über Cizerons Liebsten

Über seinen Partner will Cizeron nicht viel verraten: "Wir leben zusammen. Er ist Franzose", so der Eiskunstläufer. Außerdem sei er 33 Jahre alt und seit drei Jahren mit ihm liiert. Weitere Details lehnte er unter Verweis auf die Privatsphäre seines Partners ab.



Negative Reaktionen auf seine Ehrlichkeit habe er nicht erfahren, verriet Cizeron weiter. Er gab zwar an, nach der Veröffentlichung des Fotos 300 bis 400 seiner 84.000 Fans auf Instagram verloren zu haben. Nach Veröffentlichung des "Têtu"-Interviews sprang die Anzahl seiner Fans aber auf über 89.000.



Cizeron gehört zu den erfolgreichsten Eistänzern der Gegenwart. Mit seiner Partnerin Gabriella Papadakis konnte er 2018 nicht nur olympisches Silber gewinnen, sondern wurde zwischen 2015 und 2019 auch fünf Mal in Folge Europameister sowie vier Mal Weltmeister (2015 bis 2016 und 2018 bis 2019). Bis 2014 studierte er in Lyon Kunst und zog anschließend ins kanadische Montréal. (cw)