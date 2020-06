Auch 2021 kein Gedenken an homosexuelle Nazi-Opfer im Bundestag

Heute, 18:28h,

Was inzwischen einige Landtage geschafft haben, lässt im Bundestag weiter auf sich warten: Auch 2021 wird die offizielle Gedenkstunde des Parlaments zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus nicht Homo- und Transsexuelle zum Schwerpunkt haben.



Seit 1996 wird im Parlament zum 27. Januar, dem Tag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz, der Opfer gedacht – in der Regel mit Gastredner*innen und einem speziellen Thema. In diesem Jahr hielt etwa der israelische Staatspräsident Reuven Rivlin eine Rede, 2017 sprachen die Publizistin Sigrid Falkenstein und der Philosoph Hartmut Traub als Angehörige von Opfern der NS-"Euthanasie"-Morde.



Anfang 2018 wandte sich der Autor und Historiker Lutz van Dijk erstmals mit einer Unterschriften-Petition an das Bundestagspräsidium, nach mehr als zwei Jahrzehnten "erstmals auch an homosexuelle Männer (unter ihnen vor allem an die KZ-Häftlinge mit dem Rosa Winkel), aber auch an lesbische Frauen und andere aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Orientierung Benachteiligte und Ausgegrenzte im Bundestag zu erinnern" (queer.de berichtete).

2021 erinnert an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland

Van Dijk wurde dabei von vielen LGBTI-Aktivist*innen, Wissenschaftler*innen und Holocaust-Überlebenden unterstützt. Seitdem wurde das Ansinnen allerdings immer wieder abgelehnt. Am Dienstag gab er bekannt, dass ihm der Protokollchef des Bundestags am gleichen Tag für 2021 mitgeteilt habe, dass sich das Präsidium "nach reiflicher Abwägung aller Vorschläge – darunter auch Ihrer Initiative – dafür entschieden hat, die Gedenkstunde angesichts des besonderen Jubiläumsjahres ins Licht des Gedenkjahres '1700 [Jahre] jüdisches Leben in Deutschland' zu stellen."



In einer Email an alle Präsidiumsmitglieder bedauerte van Dijk am Dienstag, dass sich der Bundestag für die Thematisisierung des Jubiläums entschieden habe, "das das ganze Jahr Aufmerksamkeit erhalten sollte", und damit "gegen die anerkennde Wahrnehmung einer Verfolgtengruppe, die immer wieder Diskrimierungen auch bei uns in Europa ausgesetzt ist und in den meisten Teilen der Welt selbst Folter, Haft und Todesstrafe erleiden müssen."



Van Dijk, der im Vorfeld in einem Artikel im "Tagesspiel" unter anderem mit Verweis auf "LGBT-freie Zonen" in Polen für ein aktuelles Gedenken plädiert hatte, betonte, ein solches Zeichen wäre "mutig" gewesen. Es gebe auch keine "Konkurrenz der Erinnerung", da viele Vertreter*innen des jüdischen Lebens in Deutschland die Petition unterschrieben hätten und klar "gegen jede Form des Antisemitismus sind". "Wir werden nicht aufgeben, so u.a. auch gemeinsam mit unseren polnischen Nachbarn (…) und selbst auch im Staatlichen Museum Auschwitz unser Bemühen um aufrichtige Erinnerung fortzusetzen", so van Dijk.

Seine Petition ist bislang von 170 prominenten Unterstützer*innen unterzeichnet worden. Zuletzt unterschrieben mit dem Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Eltz und Kirchenpräsident Volker Jung auch Vertreter von katholischer und evangelischer Kirche die Petition (aktuelle PDF-Fassung).



In diesem Jahr gedachten die Landtage von Rheinland-Pfalz und Hessen homosexuellen NS-Opfern, in Mainz mit mehr als 60 Veranstaltungen im ganzen Land. Ein Jahr zuvor hatte Baden-Württemberg sein Gedenken unter den Regenbogen gestellt. 2018 sprach zugleich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum zehnten Jahrestag der Einweihung des Denkmals für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen (queer.de berichtete). Die Errichtung des Erinnerungsorts im Berliner Tiergarten war zuvor vom Bundestag beschlossen worden. 2002 hatte das Parlament Verurteilungen nach dem Paragrafen 175 aus der Nazi-Zeit aufgehoben, 2017 mit Einschränkungen jene aus der Nachkriegszeit (queer.de berichtete). (nb/pm)