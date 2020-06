Toni Kroos skeptisch zu Coming-outs bei Profi-Fußballern

Kroos 2018 in einem Interview

Der deutsche Fußballnationalspieler Toni Kroos zeigt sich weiterhin skeptisch über die Offenheit im Fußball beim Thema Homosexualität. "Mein gesunder Menschenverstand sagt mir natürlich, dass das im 21. Jahrhundert jeder frei ausleben sollte. Ich weiß aber nicht, ob ich jemandem raten würde, sich als Aktiver zu outen", sagte der 30-Jährige auf eine entsprechende Frage des Magazins "GQ".



"Auf dem Platz wird ja manchmal mit gewissen Wörtern um sich geworfen, und bei den Emotionen der Fans im Stadion könnte ich nicht dafür garantieren, dass derjenige nicht doch abgewertet und beschimpft wird", so Kroos weiter. "Das sollte nicht der Fall sein, und der Profi, der sich outet, hätte auch bestimmt viel Unterstützung von allen Seiten, ob das aber in einem Stadion voller gegnerischer Fans auch der Fall ist, bezweifle ich."



Jeder Spieler müsse persönlich entscheiden, ob ein Coming-out "eher Vor- oder Nachteil" sei. "Aber ein durchgehender Vorteil wäre es, glaube ich, auch heute noch nicht." Kroos gilt nach Titeln als erfolgreichster deutscher Fußballer aller Zeiten. Er wurde 2014 Weltmeister, spielt bei Real Madrid und hat insgesamt viermal die Champions League gewonnen.

Die aktuelle Ausgabe von "Gentlemen's Quarterly" hat LGBTQ-Rechte zum Schwerpunkt und steht unter dem Motto "Pride Inside", die als Aktion #PrideInside fortgesetzt werden soll und unter anderem ein Gespräch mit Aktivisten bietet, die sich in besonders stark betroffenen Ländern für die Rechte queerer Menschen einsetzen.



Bislang hat sich in Deutschland noch kein Profi-Fußballer während seiner Karriere geoutet. Entsprechend wird über das Thema seit Jahren diskutiert. Erst vor wenigen Wochen hatte der ehemalige Spitzentrainer Ottmar Hitzfeld Spielern von einem Coming-out abgeraten (queer.de berichtete). (pm)