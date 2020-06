Bundesrat billigt Teilverbot von "Homo-Heilung"

Heute, 11:17h, noch kein Kommentar

Der Bundesrat hat am Freitagvormittag dem "Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen" (PDF) zugestimmt. Das Gesetz war bereits vor vier Wochen im Bundestag mit den Stimmen von Union, SPD und FDP bei Enthaltung von Grünen und Linken beschlossen worden (queer.de berichtete).



Mit der Bestätigung beider Kammern ist das parlamentarische Verfahren damit abgeschlossen. Das Gesetz wird nun dem Bundespräsidenten zur Unterzeichnung vorgelegt und danach im Bundesgesetzblatt verkündet. Einen Tag später würde es dann in Kraft treten.



Das Gesetz sieht ein Verbot von sogenannten Konversionsbehandlungen an Jugendlichen vor, mit denen die sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität einer Person gezielt geändert oder unterdrückt werden soll. Ausnahmen gibt es lediglich für Erziehungsberechtigte, die ihre Kinder weiter "heilen" dürfen, sofern sie laut Gesetz ihre ihre Fürsorge- oder Erziehungspflicht nicht gröblich verletzen.



Bei Volljährigen sind derartige Interventionen verboten, wenn die Einwilligung des "Patienten" einem Willensmangel unterliegt – etwa durch Täuschung, Irrtum, Zwang oder Drohung. Wer trotz des Verbots eine Konversionsbehandlung durchführt, muss mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe von bis zu 30.000 Euro rechnen. Auch Werbung für derartige Angebote ist verboten. Darüber hinaus verpflichtet das Gesetz die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, ein Beratungsangebot einzurichten, um Betroffene zu unterstützen.

Länderkammer fordert Verbesserungen

Der Bundesrat appellierte in einer sechseitigen Stellungnahme (PDF) an die Bundesregierung, Lücken im Gesetz zu schließen. So soll die Altersgrenze von 18 Jahren überprüft werden. Außerdem müsse die Erlaubnis, dass Eltern ihre Kinder in bestimmten Fällen "heilen" dürfen, überdacht werden: "Das konterkariert die auch in der Begründung zitierten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die zweifellos die Schädlichkeit solcher Interventionen belegen, bis zur Gefahr eines Suizids", heißt es in dem Text.



Es ist nun Sache der Bundesregierung, ob, wann und wie sie auf die Anregung des Bundesrates reagieren will. Feste Fristen gibt es hierfür nicht.



LGBTI-Aktivisten hatten bereits wiederholt die Gesetzeslücken und Ausnahmeregelungen kritisiert. LSVD-Vorstandsmitglied Gabriela Lünsmann bemängelte etwa nach der Verabschiedung im Bundestag: "Es ist zu befürchten, dass aufgrund erheblicher Mängel im Gesetz ein effektiver und konsequenter Schutz für Lesben, Schwule, bisexuelle und transgeschlechtliche Menschen nicht erreicht werden kann" (queer.de berichtete). (dk)