Doch kein Homo-Paar im "Sommerhaus der Stars"

Heute, 13:16h,

RTL hat am Donnerstag und Freitag die Namen der sieben Promi-Paare mitgeteilt, die in Kürze ins "Sommerhaus der Stars" einziehen sollen. Dabei wurden Hoffnungen auf ein gleichgeschlechtliches Paar nicht erfüllt.



Bereits vor wenigen Tagen hatten die Realitysternchen Rafi Rachek und Sam Dylan mitgeteilt, dass sie nicht an der Show teilnehmen wollten, angeblich aus Angst um ihre Beziehung (queer.de berichtete). Auch die Spekulation, dass "Prince Charming"-Märchenprinz Nicolas Puschmann mit seinem Freund, den er in der Grimme-Preis-prämierten Show gefunden hat, ins "Sommerhaus" ziehen wird, erfüllte sich nun nicht.



Nach einem Bericht von "Promiwood" sei RTL insbesondere an Rafi und Dylan interessiert gewesen. Ein Insider habe zudem verraten, dass Nicolas Puschmann und sein Freund ohnehin "niemals" an der Show teilgenommen hätten. "Das alles waren nur Gerüchte", soll er gesagt haben.



Dieses Jahr sollen laut RTL folgende Hetero-Paare teilnehmen: Ex-DSDS-Teilnehmerin Annemarie Eilfeld und ihr Freund Tim, die aus "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" bekannten Tattoofans Caro und Andreas Robens, das "Bachelor"/Influencer-Paar Denise Kappés und Henning Merte, Model und "Bullyparade"-Tänzerin Diana Herold und ihr Ehemann Michael, "Bachelor"-Teilnehmerin Georgina Fleur und ihr Verlobter Kubilay Özdemir, das Youtube-Pärchen Lisha und Lou sowie Hypnotiseur Martin Bolze und seine Michaela Scherer ("Die Pharos"), die unter anderem auch aus "Goodbye Deutschland!" bekannt sind. Als letzte Teilnehmer wurden Andrej Mangold und Jenny Lange genannt. Die beiden sind aus dem "Bachelor" bekannt – Mangold gab Lange Anfang 2019 die letzte Rose.

Corona hat auch Einfluss aufs Sommerhaus

Wegen der Corona-Pandemie ist in dieser fünften Staffel einiges anders: Alle Kandidat*innen sind nach Angaben der Produzenten auf Covid-19 getestet und würden sich bereits in Quarantäne befinden. Die Show wird auch nicht wie in den letzten Jahren in Portugal gedreht, sondern auf einem Bauernhof im münsterländischen Bocholt (Kreis Borken). Dem Siegerpaar winkt der Titel "DAS Promipaar 2020" und ein Hauptgewinn in Höhe von 50.000 Euro. RTL hat den Starttermin für die Show noch nicht bekannt gegeben.



Das einzige gleichgeschlechtliche Paar, das je an der Show teilgenommen hat, waren 2017 Hubert Fella und Matthias Mangiapane (queer.de berichtete). Die beiden Realitysternchen belegten am Ende unter acht Paaren den dritten Platz.



Die letzte Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" wurde am Donnerstag für den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" nominiert – neben den queeren Shows "Prince Charming" und "Queen of Drags" (queer.de berichtete). (cw)