J.K. Rowling beleidigt erneut trans Menschen

Mit einer Serie von transfeindlichen Tweets sorgt Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling erneut für Empörung. In der Nacht zu Sonntag machte sich die 54-Jährige zunächst über die Formulierung "Menschen, die menstruieren" in einem Artikel lustig und erklärte in Folge das sogenannte biologische Geschlecht zum einzig wahren und maßgeblichen Geschlecht eines Menschen. Auf Twitter folgen ihr über 14,5 Millionen Menschen.



"Wenn das biologische Geschlecht nicht real ist, gibt es auch keine homosexuelle Zuneigung", behauptete die Schriftstellerin in einer Nachricht. "Wenn das biologische Geschlecht nicht real ist, löscht das die Realität von Frauen weltweit aus." Diese transfeindliche Auffassung wird auch von den sogenannten TERF (Trans Exclusive Radical Feminists) vertreten. Es sei "kein Hass, die Wahrheit zu sagen", so Rowling.

Rowling: "Ich liebe trans Menschen"

Sie selbst lehne die Bezeichnung TERF für sich aber ab, scbrieb Rowling in einem anderen Tweet – und warf Kritiker*innen in diesem Zusammenhang Frauenfeindlichkeit vor: "Zeiten ändern sich. Frauenhass ist zeitlos."



Auch gegen den "unsinnigen" Vorwurf der Transfeindlichkeit wehrte sich die Schriftstellerin erstmals – allerdings mit einem nicht sehr überzeugenden Argument: Sie kenne, respektiere und "liebe" trans Menschen, verteidigte sich Rowling. Sie habe in den "vergangenen drei Jahren Bücher, Blogs und wissenschaftliche Artikel von trans Autoren" gelesen.



"Ich respektiere das Recht jeder trans Person, so zu leben, wie sie es für authentisch und angenehm hält", erklärte die Autorin weiter. "Ich würde mit euch protestieren, wenn ihr nur dafür diskriminiert werdet, dass ihr trans seid. Gleichzeitig wurde mein Leben davon geformt, dass ich eine Frau bin. Ich glaube nicht, dass es hasserfüllt ist, dies zu sagen."



"Bitte sprich mit queeren Menschen. Bitte."



Mit ihren Tweets löste Rowling eine Welle der Empörung aus. Die US-Schauspielerin Mara Wilson antwortete der Schriftstellerin mit den Worten "Ich versichere dir, sie lieben dich nicht zurück". Vom britischen TV-Journalisten Scott Bryan kam der gute Rat: "Bitte sprich mit queeren Menschen. Bitte."



J.K. Rowling hatte bereits mehrfach mit transfeindlichen "Likes" Empörung ausgelöst. 2018 tat ein Sprecher der Autorin dies noch als Irrtum und Ausrutscher einer Frau mittleren Alters ab. Kurz vor Weihnachten 2019 löste sie dann einen Shitstorm aus, als sie eine transphobe Wirtschaftswissenschaftlerin verteidigte (queer.de berichtete). Zuletzt hatte sie im Mai einem transfeindlichen Tweet ihre Zustimmung gegeben (queer.de berichtete). (cw)